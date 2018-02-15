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Carnaval

Viviane Araújo é escolhida rainha do carnaval em enquete feita pela Revista.ag

A atriz, que competiu com Sabrina Sato, Juliana Paes e Juliana Alves, recebeu 85% dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 18:38

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 18:38

Viviane Araújo é eleita Rainha do Carnaval em enquete feita pela Revista.Ag Crédito: Reprodução/G1
Viviane Araújo foi eleita Rainha do Carnaval 2018 em enquete realizada pela Revista.ag no instagram. Ela recebeu 85% dos votos, vencendo as candidatas Juliana Paes (48%), Juliana Alves (31%) e Sabrina Sato (68%).
A musa brilhou nos desfiles de carnaval, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e levantou o público com seu carisma e muito samba no pé. Desfilou pela Mancha Verde, em São Paulo, e comandou a bateria do Salgueiro, no Rio, tocando tamborim, sua marca registrada.
Nos desfiles de São Paulo, Viviane apareceu fantasiada de Índia, representando o Cacique de Ramos, berço do fundo de Quintal. Enquanto desfilava pelo sambódromo do Anhenbi, seu nome foi direto para os Trending Topics do Twitter, assuntos mais comentados da rede social, reunindo diversos elogios por seu gingado e simpatia.
Já no Rio, em seu 11º ano á frente da bateria do Salgueiro, brilhou fantasiada de faraó, em enredo que falava sobre o poder das mulheres e foi aclamada pelo público.
 

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