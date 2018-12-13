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Celebridades

Versace cria figurinos para gravação de DVD de Ivete Sangalo

A cantora usou figurinos exclusivos criados pelo atelier

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:38
Ivete Sangalo usou looks exclusivos da Versace para gravação de seu DVD Crédito: Reprodução/ Instagram
No último sábado, 8, Ivete Sangalo fez um show em São Paulo para a gravação de um novo DVD. No embalo das músicas, a baiana usou figurinos exclusivos criados pelo Atelier Versace.
A ideia de ter um figurino desenvolvido pela marca veio do maquiador Henrique Martins, que trabalha com a cantora. O convite foi aceito prontamente pela grife, que já tinha vontade de vestir uma grande estrela brasileira. O estilista Dudu Bertholini ficou responsável por alinhar a criação dos looks com a marca e conta que a própria Donatella Versace, nome à frente da empresa, acompanhou o processo. "Quando tínhamos os projetos finalizados, ela fazia suas considerações. Enviamos para eles o 'sketch' [rascunho] do figurino que já tínhamos feito aqui, eles adoraram as ideias e trabalharam em cima delas", disse em entrevista à Glamurama.
> Ativismo dita a moda de agora, e as grandes marcas se adaptam
Ivete usou três peças assinadas pela Versace: um macacão com plumas, transparências e cristais; um vestido esvoaçante de estampa de onça mesclada com a estampa dourada da Versace; e um vestido multicolorido com saia assimétrica.
Em forma de agradecimento, Ivete publicou fotos de seus looks no Instagram e escreveu: "Donatella Versace! Eu me senti como uma deusa do amor. Eu amei cada roupa e por isso gostaria de agradecer a você e sua equipe pelo trabalho maravilhoso que fizeram! Tudo estava lindo, sou extremamente grata. Muito amor, Ivete".

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