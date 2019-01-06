Verão: um guia para férias com crianças

Banhista aproveitam o sábado de sol nas praia da Ilha do Boi e da Curva da Jurema em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

A combinação de férias e verão é uma delícia. A garotada adora! Mas a época acaba sendo sinônimo também de cuidados extras com as crianças. Sol demais, comida contaminada, risco de afogamento e de acidentes em casa... Não pode dar bobeira com os pequenos. Por isso, preparamos um guia do que fazer para que este período seja tranquilo, só de diversão.

“O ideal é ir para a praia ou piscina nos horários de sol mais fraco, até as 9 horas e depois das 16 horas. É importante proteger a criança, passar filtro solar, colocar roupas com proteção, bonés. E hidratá-la bastante”, orienta a pediatra Sandra Amorim.

O lanchinho fora de casa pode ser arriscado, principalmente nesta época de calor, segundo a médica: “Na praia, a criança acaba ficando muito tempo sob a radiação, come o que não deve e não ingere muito líquido. Pode sofrer uma gastroenterite”.

A dica é hidratar muito. “O melhor líquido é água mesmo. Se a criança não gosta muito, tem que insistir. Só de ficar sob o sol ela já desidrata”, alerta a pediatra Lívia Lopes.

O perigo não para por aí. “Os pais devem buscar áreas que não sejam muito aglomeradas, onde a criança pode se perder num piscar de olhos. Devem procurar praias de águas mais rasas e que não tenham ondas muito fortes. E nunca tirar os olhos dela. É importante deixar sempre um adulto responsável por supervisioná-la”, diz Lívia.

Debaixo do sol, a vestimenta deve ser adequada. E em casa, a ordem é deixar a criançada à vontade para evitar as brotoejas, aquelas bolinhas vermelhas que aparecem geralmente no colo e pescoço. “Quanto menos roupa melhor. E pode dar bastante banho, uns três por dia. Mas o certo é usar sabonete em um dos banhos só, pois o excesso pode retirar a barreira protetora da pele e favorecer as brotoejas”, afirma a médica.

Letícia Evangelista, com o marido Wagner e os filhos, Estevão e Elisa: curtição na praia cercada de cuidados Crédito: Marcelo Prest

FIQUE ATENTO

Na praia ou piscina

De olho no horário

Leve as crianças para o sol nos horários menos quentes, até as 9h e depois das 16h.

Proteção sempre

Bebês menores de seis meses não devem ir para a praia. A partir dessa idade, pode ir com filtro solar. Mas o produto deve ser próprio para os pequenos, ou há risco de alergia. E capriche nos acessórios para proteger a criança: roupas com proteção, bonés, guarda-sol.

Segurança

Evite locais com grande aglomeração, onde ela possa se perder facilmente. Busque praias com águas mais rasas e poucas ondas. E nunca tire os olhos da criança. Deixe sempre um adulto responsável por supervisioná-la. Lembre-se que a criança pode se afogar em um palmo de água.

E as comidinhas?

Evite dar para a criança comida servida nas praias. De preferência, leve de casa frutas frescas em uma bolsa térmica e água mineral. O risco é de intoxicação alimentar. E a gastroenterite bacteriana, comum no verão, é algo sério.

Hidratação

Ofereça água o tempo todo. Só de ficar sob o sol ela já esta desidratando. E desidratação é algo sério, que pode até matar.

Maiores riscos nesta época

Gastroenterites

A época favorece as gastroenterites, que podem ser por vírus ou bactéria. Se a criança estiver vomitando e a diarreia apresentar pus, muco ou sangue, procure um médico.

Acidentes

Mesmo em casa, há risco de acidentes nas férias. Nunca deixe a criança sozinha, mesmo que ela pareça independente. Não a deixe ficar na cozinha, nem em áreas com piscina ou obstáculos.

Brotoejas

O calor pode causar certas alergias, como as brotoejas. Em casa, deixe a criança com menos roupa possível. Pode dar até três banhos por dia. Deixe o ambiente fresco.

Manchas na pele