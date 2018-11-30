Verão de A a Z: tudo o que vai bombar na moda, beleza e baladas no ES

O quiosque 1 da praia de Camburi foi renovado para a chegada do verão Crédito: Divulgação

ORLA RENOVADA

Depois de uma reforma, o Quiosque 1, na orla de Camburi, tem previsão de ser reaberto na primeira quinzena de janeiro. Debruçado sobre a Praia de Camburi, o Barlavento chega com dois andares e 500 metros quadrados, e terá cara de beach club (clube na praia). O espaço conta com restaurante com gastronomia saudável, coquetéis clássicos, loja da marca Origens (e suas t-shirts originalmente capixabas) e rooftop que receberá diversas festas no estilo sunset. Alguém duvida que selfies e stories no local vão bombar nas redes sociais? A expectativa é a de que até o final de dezembro as obras dos quiosques 2 e 6 também estejam concluídas.

CAIU NA REDE

As mais antenadas já perceberam: ao lado das bolsas de palha, que diminuíram de tamanho e aparecem agora em versões boxe e estruturadas, o modelo net bag chega para ser tendência. Ele lembra a tradicional bolsa de feira e evoca o grande espírito da temporada: o apreço pelo artesanal.

Confira as tendências que vão bombar no verão Crédito: Divulgação

PÉ QUENTE

Os chinelos agora viraram tendência nas ruas. A Ipanema lançou a coleção Sem Igual Meu Brasil. A linha  que tem como principal característica estampas diferentes em cada pé, que formam pares complementares  traz com sua nova coleção a mistura elementos simbólicos de cada região, por meio de seis sandálias que refletem a cultura, natureza e manifestações populares do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Use com um vestidão ou a bermudinha com camisa.

Camila coelho Crédito: Reprodução/ Instagram

DE OLHO NO FUTURO

As grifes Gucci e Miu Miu têm os seus. Bruna Marquezini e Camila Coelho não tiram do rosto. O óculos de sol da temporada são finos e geométricos. As lentes coloridas, como da Amaro, continuam em alta. O modelo Ultravox da Prada já é hit, diz Getúlio Azevedo, da Óticas Paris.

. Crédito: Zé Takahashi/ FOTOSITE

AMARELOU

O look amarelo total, como este da Osklen, dominou tanto as passarelas quanto as ruas. Mais verão impossível. Use sem medo a cor que é, sim, a mais quente. Dá pra misturar, à vontade, camisas, calças, saias, sapatos e sandálias exatamente do mesmo tom.

COLEÇÃO DE VERÃO

Sucesso no verão passado, a C&A repete a collab especial do ano passado. À venda desde o último dia 27, a coleção 5 Mares traz o melhor da moda praia de cinco grandes grifes nacionais: Água de Coco, Blue Man, Cia Marítima, Lenny Niemeyer e Triya. Cada uma das marcas levou seu DNA próprio às criações. As peças da Água de Coco têm estampas inspiradas na flora brasileira, as da Blue Man são bem tropicais, as pensadas pela Cia. Marítima contam com grafismos, enquanto os itens Lenny Niemeyer, como bodies, aparecem numa cartela neutra. Já os biquínis e maiôs da Triya têm prints bem divertidas, como bocas.

ACERTE O PASSO

Muita gente olhou torto quando, há alguns meses, a papete voltou a aparecer nos pés dos fashionistas. A sandália, como essa da parceria Melissa + Rider (que já teve tempos áureos, era febre nos anos 1990), tem tudo para bombar quando as temperaturas aumentarem. Dá para misturar com looks estruturados, como peças de alfaiataria e jeans; ou faça o caminho oposto e use com vestidos amplos super fluidos ou bermuda e t-shirt.

Confira as tendências que vão bombar no verão Crédito: Divulgação

O TECIDO

O linho é uma das melhores escolhas para a estação. O tecido é leve, muito fresco e resistente. Ou seja, peças de linho com certeza vão durar muito no guarda-roupa, além de terem uma característica atemporal. Aposte no macacão da Handred ou em vestidos, como esse da Cantão.

DANDO NÓ

O uso da corda náutica é uma realidade. Ela bombou nas passarelas, chegou ao street style e tem tudo para conquistar os nossos corações. Para incrementar o clima náutico, vale fazer o uso de cordas de marinheiro para adornar os acessórios: pulseiras, colares, cintos, alças de bolsas, chapéus e até sapatos.

ESTAMPAS E CORES

Neste verão não tenha medo de arrasar: a Bordot aposta nos biquínis estampados mais sofisticados, como os de onças e estrelas. Nas saídas de praia apostamos ainda mais no estilo resort, podendo usar a peça em diversos ambientes, diz a estilista Letícia Modenese. Já a Magia do Mar aposta na tonalidade licor, uma mistura de coral com o cobre. É uma das fortes tendências, diz Paula Deps.

AS CORES DA BELEZA

As cores tomam conta da beleza. A Natura lança a coleção Maramô. Entre os produtos o Batom Color Vinil, traz a nova textura tendência vinil, um mix

perfeito entre muito brilho e muita cor com alta cobertura, combinados à uma textura ultra cremosa. O Boticário aposta no Batom Líquido Make B. Diamond disponíveis nas cores laranja, marrom e avermelhado. Já a quem disse, berenice? lança o pó multiefeitos bronze 3 em 1. São quatro tons que funcionam como blush, contorno e bronzer.

O TREINO MAIS QUENTE

A novidade ainda não chegou por aqui, mas tem tudo para, em breve, fazer a cabeça (e o corpo) dos capixabas. O treino do momento leva o nome de race bootcamp, que une tiros de corrida na esteira  recomenda-se de 10 a 11 km/h  a séries de funcional com halteres, elásticos e step num circuito dinâmico de 45 minutos. Ou seja, fôlego a mil e frequência cardíaca lá em cima. Detalhe: tudo acontece numa sala embalada por música pop e toda iluminada de vermelho.

AQUELE ESQUENTA

Uma casa de 400 metros quadrados, numa discreta rua de Jardim da Penha, é o palco do Esquenta Jardim. O evento acontece entre os dias 06 a 09 de fevereiro, e promete reunir no mesmo ambiente a turma da moda, decoração, gastronomia e música, movimentando o bairro de Vitória.

NA PISTA

A The Week, a balada LGBT mais famosa do país, vai aportar pela primeira vez no Espírito Santo. E a estreia capixaba será com a versão itinerante The Week On The Road. Em parceria com a festa Sweat, que é capixaba, eles realizam a Carioca, no dia 02 de fevereiro, na Lua Azul, em Guarapari. O megaprojeto conta com cenografia especial, dançarinos e um line-up de primeira.

ESQUENTA PRO CARNAVAL

Entra verão, sai verão, e o balneário de Guarapari continua sendo o destino da turma bronzeada. Depois de gravar o seu novo DVD em São Paulo, Ivete Sangalo volta ao Estado pela primeira vez pós-nascimento das filhas Helena e Marina. Com direito a trio elétrico e abadá, o Guarafest promete reunir a turma apaixonada por axé e carnaval no balneário capixaba. No repertório os maiores sucessos da cantora. Guarapari ainda vai receber os shows de Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, Leo Santana, entre outros. Vai ferver!

PRÉ E PÓS-PRAIA

Depois do reinado do espumante e da gin tônica nos verões passados, o chope volta a ganhar os holofotes na temporada de sol. Hoje o que está ganhando espaço em Vitória são as choperias on tapp. Pegando essa onda estou produzindo drinques para barris, sendo servidos nas biqueiras, conta o consultor de bares e restaurantes Rodrigo Perdigão. A recém-inaugurada The Tap House Brasil, em Vitória, tem 17 torneiras de chopes de estilos variados. Nas choperias on tapp, as casas criam o sistema de self service de chopes artesanais. O cliente carrega um cartão pré-pago no caixa do bar com o valor que quiser, depois vai até a máquina do chope e se serve à vontade numa das dezenas de torneiras com os mais diversos tipos de chopes.

. Crédito: Divulgação

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