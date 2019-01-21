Verão: como entrar em forma brincando

Laura não gosta de ficar parada e sempre procura um grupo para jogar altinha Crédito: Fernando Madeira

Como você gosta de curtir a praia? Sentadão na cadeira, bebendo aquela cervejinha e só se levantando para tomar um bom banho de mar? Nada contra. Mas que tal fazer algo mais divertido? Chame um parceiro ou a turma toda, pegue uma bola ou um par de raquetes e vá brincar na areia. De quebra, você vai manter a forma durante o verão.

Os mais animados podem juntar os amigos para jogar altinha. Aí, é só formar a roda e manter a bola no ar pelo máximo de tempo possível. Tem uma dupla? O frescobol pode garantir horas de diversão sob o sol, fazendo exercício sem perceber.

“O bacana dessas atividades na praia é que são atividades de lazer com demanda física. Não ficam com aquela conotação de treino que muita gente acha chato, essa história de ter que ir para a academia ou calçadão como se fosse um compromisso”, comenta Roque Luz, que é profissional de Educação Física, wellness coach e comentarista da CBN Vitória.

Ele sempre recomenda às pessoas tentar conectar o prazer de fazer uma atividade com os benefícios físicos e mentais que ela vai trazer.

A estudante Laura Lima, 19 anos, não é dessas que ficam paradas na praia. Como tem familiaridade com bola, é a altinha que ela escolhe toda vez para aproveitar o dia de sol. “Sou viciada e jogo o ano inteiro, mas no verão me animo mais porque passo o dia inteiro na praia. Se tem um grupo jogando, mesmo que eu não conheça ninguém, peço para entrar e jogar. Sinto que estou fazendo exercício. Fico jogando por horas e nem vejo o tempo passar”, comenta a jovem.

RESULTADO





Segundo Roque Luz, o que vai ditar se a brincadeira vai ter resultado ou não para o corpo é a assiduidade disso. “Ou seja, quanto mais vezes fizer, mais benefício a pessoa vai ter”.

O personal trainner Nei Robson diz que a época é perfeita para resgatar alguns jogos que funcionam bem na praia. “A gente vê mais no verão a galera se juntar para jogar queimada na areia. E à noite, o calçadão fica cheio de ciclistas. A bike é um esporte bem utilizado, principalmente agora que tem aluguel de bicicleta em Vitória e Vila Velha”, comenta.

Mas mesmo que pareçam brincadeiras, essas atividades podem machucar. “É o caso do frescobol. É uma atividade simples, mas se a pessoa não alternar os lados e praticar numa praia inclinada, ao final do dia, depois que o corpo esfriar, ela pode perceber algumas dores lombares. Não chegam a ser uma lesão crônica e sim dores mais agudas”, aponta Roque Luz.

O mesmo vale para a altinha, que a Laura adora. “É comum ter casos de estiramento de cocha, quando o praticante estica a perna para alcançar a bola”, cita o profissional.

A dica é fazer um aquecimento antes de praticar qualquer coisa na areia. “Isso vale principalmente para quem não pratica atividade física ao longo da semana. Pode agachar e levantar, um trote leve ou uma nadada suave no mar para preparar o corpo para o movimento”, orienta Roque.

PARA SE JOGAR NA DIVERSÃO





O que jogar

Altinha - Consegue controlar a bola, como nas embaixadinhas? Então você pode pedir licença e entrar numa roda de altinha à beira-mar. Use os ombros, cabeça, pés, joelhos. Estima-se que uma hora de brincadeira gere queima de 500 calorias

Frescobol - Chame um parceiro, pegue seu par de raquetes e uma bolinha. O frescobol é divertido e um baita exercício. batendo, rebatendo, agachando, pulando, você vai queimar em torno de 600 calorias por hora e tornear braços, pernas e abdômen

Frisbee - Basta um disco e uma técnica simples de lançar e pegar o objeto. Pode ser em dupla ou com uma turma. Chame a garotada, a família inteira. Comece com uma distância menor até pegar o jeito. Pule, corra, estique-se e vai gastar até 250 calorias em 1h

Stand Up Paddle - O SUP, para os íntimos, não requer muita técnica. Basta se equilibrar em cima de uma prancha e remar. Calma! A prancha é bem larga e estável. E se você cair na água, aproveite para se refrescar. Ficou difícil? Vá remar de joelhos. O esforço vai ser o mesmo, e o gasto calórico pode chegar a 700 calorias em 1h de prática

Pedalando - Pedalar sentindo a brisa do mar. Nada mal, né? De quebra, você gasta energia e trabalha as pernas. Pegue sua bike (ou alugue na orla de Vitória ou Vila Velha) e saia por aí. A intensidade depende só de você.

Corrida com bola - Acha correr monótono? Faça uma corrida na areia na companhia de uma bola. Você dá um chute e vai até ela, chuta de novo e corre mais um pouco. Sem perceber, vai longe, distrai a cabeça e emagrece

De olho nas Dicas

Proteja-se - Não esqueça o kit praia de proteção: filtro solar, óculos de sol, um bom chapéu ou boné ou ainda uma camisa com proteção UV

Hidrate-se - Não deixe de se hidratar durante as brincadeiras, até porque você vai suar sob o sol. Água de coco é uma ótima opção. Pode ser só água mesmo, um picolé de frutas...