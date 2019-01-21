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Beleza

Verão 90: volume e cachos tomam conta dos cabelos na nova novela

Especialista dá dicas para quem deseja se inspirar nas personagens da novela que estreia no dia 29 de janeiro

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:22

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:22
A nova novela da TV Globo, Verão 90, ainda não estreou, mas uma coisa já chama a atenção de quem assiste as chamadas do programa (além dos looks exagerados e supercoloridos, claro): os cabelos das famosas! As atrizes Claudia Raia, Isabelle Drumond, Dira Paes, Giovana Cordeiro, Débora Nascimento e Jeniffer Nascimento já exibem cabelos cacheados, de todos os tipos, e com muito volume. E, como de costume, o que é tendência na TV, em pouco tempo, vai tomar conta das ruas. Para quem já quiser se antecipar, o especialista em cachos Gildson Fiorotti, do Natürlich Spa, ensina como ter uma cabeleira usada na década de 90. .
Para quem tem o cabelo cacheado ou ondulado como da Débora Nascimento:
A atriz Débora Nascimento adotou o cabelo Crédito: Divulgação/ TV Globo
“Esse corte de cabelo, reto e com franja, é mais indicado para quem tem um cacho mais aberto e uma raiz mais lisa, assim como a Débora. É um corte bem básico, mas com muito estilo. Muita gente tem dúvida sobre franja em cabelo cacheado. Aqui ela exibe uma franja mais lisinha. Quem quiser o mesmo efeito pode usar o secador para modelar apenas essa parte do cabelo, com o auxílio de uma escova.”
A dica de tratamento para este tipo de cabelo é estilizar ele com produtos mais leves, pois é um cabelo pesa com facilidade. "O gel de cabelo é uma ótima opção", diz o profissional. Para aquelas que querem fazer um penteado fácil e muito charmoso, a dica é o coque abacaxi. "Basta prender todo o cabelo num coque no topo da cabeça e deixar a franjinha solta. Ainda pode complementar com uma bandana, acessório que também é bem anos 90”.
Para quem tem o cabelo crespo como Giovana Cordeiro:
A atriz Giovana Cordeiro Crédito: Divulgação/ TV Globo
“A principal dica é investir num corte em camadas, que dá muito balanço, aumenta o volume e deixa um visual mais despojado. Aqui temos um exemplo diferente de franja em cabelo cacheado. Para conseguir este resultado o cabelo tem que ser cortado seco. Assim será possível ter um maior controle dos cachos e do formato final que se deseja.”
Para esse tipo de cabelo deve-se evitar produtos com sulfatos, que ressecam os fios, e investir em produtos mais naturais. "Muitas pessoas pensam que quanto mais cacheado, mais forte é o cabelo. Mas é exatamente o contrário! Cabelos muito cacheados e crespos são muito sensíveis. Quanto mais natural for o produto usado, melhor será o resultado nos cabelos”. A dica é usá-lo solto que já garante muito estilo. 
Para quem tem o cabelo liso como Isabelle Drummond e Claudia Raia:
A atriz Isabelle Drummond Crédito: Divulgação/ TV Globo
O cabelo mais fininho, tipo da Isabelle, pode ser modelado com babyliss, miracle curl, ou similares. E pode começar o cacho da metade da cabeça para as pontas. "Depois é só passar um passa um pente dentes largos, penteando o cabelo para soltar as ondas, e, em seguida, para cima, em direção a raiz, para dar volume. É para bagunçar mesmo o cabelo! Para fixar pode-se usar bastante spray de fixação ou laquê, que além de fixar o penteado, vão ajudar na texturização dos fios", explica o especialista.
A atriz Claudia Raia Crédito: Divulgação/ TV Globo
Já para quem tem um cabelo mais encorpado, como o da Claudia Raia, a dica é: antes de dormir, com o cabelo seco, passe um pouco de gel nos fios e faça uma trança ou mais. Ao acordar, desfaça as tranças e solte as ondas com os dedos ou repetindo o procedimento com o pente. "Cabelo com estilo anos 90 tem que ter volume", diz Gildson. 

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