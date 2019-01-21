Verão 90: volume e cachos tomam conta dos cabelos na nova novela

A nova novela da TV Globo, Verão 90, ainda não estreou, mas uma coisa já chama a atenção de quem assiste as chamadas do programa (além dos looks exagerados e supercoloridos, claro): os cabelos das famosas! As atrizes Claudia Raia, Isabelle Drumond, Dira Paes, Giovana Cordeiro, Débora Nascimento e Jeniffer Nascimento já exibem cabelos cacheados, de todos os tipos, e com muito volume. E, como de costume, o que é tendência na TV, em pouco tempo, vai tomar conta das ruas. Para quem já quiser se antecipar, o especialista em cachos Gildson Fiorotti, do Natürlich Spa, ensina como ter uma cabeleira usada na década de 90. .

Para quem tem o cabelo cacheado ou ondulado como da Débora Nascimento:

A atriz Débora Nascimento adotou o cabelo Crédito: Divulgação/ TV Globo

“Esse corte de cabelo, reto e com franja, é mais indicado para quem tem um cacho mais aberto e uma raiz mais lisa, assim como a Débora. É um corte bem básico, mas com muito estilo. Muita gente tem dúvida sobre franja em cabelo cacheado. Aqui ela exibe uma franja mais lisinha. Quem quiser o mesmo efeito pode usar o secador para modelar apenas essa parte do cabelo, com o auxílio de uma escova.”

A dica de tratamento para este tipo de cabelo é estilizar ele com produtos mais leves, pois é um cabelo pesa com facilidade. "O gel de cabelo é uma ótima opção", diz o profissional. Para aquelas que querem fazer um penteado fácil e muito charmoso, a dica é o coque abacaxi. "Basta prender todo o cabelo num coque no topo da cabeça e deixar a franjinha solta. Ainda pode complementar com uma bandana, acessório que também é bem anos 90”.

Para quem tem o cabelo crespo como Giovana Cordeiro:

A atriz Giovana Cordeiro Crédito: Divulgação/ TV Globo

“A principal dica é investir num corte em camadas, que dá muito balanço, aumenta o volume e deixa um visual mais despojado. Aqui temos um exemplo diferente de franja em cabelo cacheado. Para conseguir este resultado o cabelo tem que ser cortado seco. Assim será possível ter um maior controle dos cachos e do formato final que se deseja.”

Para esse tipo de cabelo deve-se evitar produtos com sulfatos, que ressecam os fios, e investir em produtos mais naturais. "Muitas pessoas pensam que quanto mais cacheado, mais forte é o cabelo. Mas é exatamente o contrário! Cabelos muito cacheados e crespos são muito sensíveis. Quanto mais natural for o produto usado, melhor será o resultado nos cabelos”. A dica é usá-lo solto que já garante muito estilo.

Para quem tem o cabelo liso como Isabelle Drummond e Claudia Raia:

A atriz Isabelle Drummond Crédito: Divulgação/ TV Globo

O cabelo mais fininho, tipo da Isabelle, pode ser modelado com babyliss, miracle curl, ou similares. E pode começar o cacho da metade da cabeça para as pontas. "Depois é só passar um passa um pente dentes largos, penteando o cabelo para soltar as ondas, e, em seguida, para cima, em direção a raiz, para dar volume. É para bagunçar mesmo o cabelo! Para fixar pode-se usar bastante spray de fixação ou laquê, que além de fixar o penteado, vão ajudar na texturização dos fios", explica o especialista.

A atriz Claudia Raia Crédito: Divulgação/ TV Globo