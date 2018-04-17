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Espaços públicos

Veja 10 dicas para acabar com a pirraça dos filhos

Alguns combinados, se cumpridos tanto pelas crianças quanto pelos adultos, fazem toda diferença nesses casos

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 14:02
Crédito: Pixabay
Gritar, chorar e rolar no chão. Todo mundo já presenciou a pirraça de uma criança. O desafio para os pais é acabar com a situação, principalmente em espaços públicos. Mas a resposta para pôr fim ao comportamento inadequado começa em casa, antes de ir ao destino escolhido.
Alguns combinados, se cumpridos tanto pelas crianças quanto pelos adultos, fazem toda diferença nesses casos. As psicólogas Vivian Pezente e Adriana Müller selecionaram dicas para lidar com a birra e evitar que a falta de comunicação entre pais e filhos chegue a esse ponto.
Nesse caminho, conhecer o filho é fundamental. Vale reforçar que a educação é um processo complexo e pais e mães encontram as suas próprias maneiras de lidar com as contrariedades e os sentimentos das crianças. Veja as orientações abaixo.

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