Veja 10 dicas para acabar com a pirraça dos filhos

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Gritar, chorar e rolar no chão. Todo mundo já presenciou a pirraça de uma criança. O desafio para os pais é acabar com a situação, principalmente em espaços públicos. Mas a resposta para pôr fim ao comportamento inadequado começa em casa, antes de ir ao destino escolhido.

Alguns combinados, se cumpridos tanto pelas crianças quanto pelos adultos, fazem toda diferença nesses casos. As psicólogas Vivian Pezente e Adriana Müller selecionaram dicas para lidar com a birra e evitar que a falta de comunicação entre pais e filhos chegue a esse ponto.