Unhas decoradas estão em alta nas mãos das fashionistas

Este ano, vimos uma verdadeira revolução ocorrer no mundo dos esmaltes: as unhas decoradas e diferentes nunca estiveram agradando tanta gente. A verdade é que as "nail arts" são a maior tendência do momento e agradam pessoas de gostos diferentes, dos básicos aos mais aparecidos. E o melhor desta modinha é que não tem certo e errado - basta se divertir.

As unhas com espaço negativo, ou seja, com uma parte sem esmalte, são as queridinhas da vez. Elas aparecem com desenhos como por exemplo com a unha nua, apenas com um pingo de esmalte próximo às cutículas ou com linhas finas. O estilo de manicure também pode ser feito com glitter e pedrarias.

A "nova francesinha", que consiste em pintar apenas as pontas do dedo também está super na moda. Mas, para quem não gostar deste estilo, a unha pintada de uma cor com a ponta de outra, uma francesinha colorida, é chique e moderna na medida.