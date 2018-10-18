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Beleza

Unhas decoradas estão em alta nas mãos das fashionistas

As unhas com espaço negativo, ou seja, com uma parte sem esmalte, são as queridinhas da vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 16:52

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 16:52

Este ano, vimos uma verdadeira revolução ocorrer no mundo dos esmaltes: as unhas decoradas e diferentes nunca estiveram agradando tanta gente. A verdade é que as "nail arts" são a maior tendência do momento e agradam pessoas de gostos diferentes, dos básicos aos mais aparecidos. E o melhor desta modinha é que não tem certo e errado - basta se divertir.
As unhas com espaço negativo, ou seja, com uma parte sem esmalte, são as queridinhas da vez. Elas aparecem com desenhos como por exemplo com a unha nua, apenas com um pingo de esmalte próximo às cutículas ou com linhas finas. O estilo de manicure também pode ser feito com glitter e pedrarias.
A "nova francesinha", que consiste em pintar apenas as pontas do dedo também está super na moda. Mas, para quem não gostar deste estilo, a unha pintada de uma cor com a ponta de outra, uma francesinha colorida, é chique e moderna na medida.
Outro estilo que está nas mãos das mulheres é o "orbit nail". Esse visual, que não é exatamente para principiantes, consiste em desenhar uma fina linha de outra cor de esmalte nas beiradas das unhas. Ele pode ser difícil de fazer, mas o resultado é incrível.

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