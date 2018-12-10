'Um gato de rua chamado Bob' confira o resumo desta história

O gato apareceu nos corredores do prédio onde vivia, foi quando Bowen resolveu acolhê-lo, cuidar dele até ficar bom, e depois devolvê-lo às ruas. O problema é que Bob não queria ir embora, e foi ficando, ficando, até os laços se fortalecerem. E o gatinho começou a acompanhá-lo nas apresentações  Bowen é músico  pelas ruas da cidade. E essa relação era tão bonita que começou a chamar a atenção de muita gente e acabou se transformando em um grande sucesso  já são quatro livros sobre essa linda história e um filme. Mas por que estou contando isso? Porque Bob foi essencial para que seu dono se livrasse das drogas. Então, fico pensando em como o Poder Público poderia aproveitar os animais abandonados  e são muitos  e criar um programa, incluindo-os, nas abordagens à população em situação de rua. Provavelmente os bichinhos facilitariam essa relação entre quem está abordando e o morador de rua. Os animais, acredite, têm essa capacidade de transformação. E não seria difícil, bastaria, apenas, aproveitar os animais já à disposição nos Centros de Controle e Zoonose. E mais, poderia ser sempre o mesmo animal acompanhando na abordagem de determinado morador de rua, criando um laço afetivo, o que, vamos combinar, para essas pessoas é muito importante.