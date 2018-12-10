'Um gato de rua chamado Bob' confira o resumo desta história

Histórias de superação
Meu querido diário... Sempre penso no quanto um animal de estimação pode mudar a vida de alguém. Você já leu o livro Um gato de rua chamado Bob? Conta a história real de James Bowen, um ex-morador de rua, de Londres, que estava em tratamento para se livrar de dependências químicas quando encontrou um enigmático gato laranja, ao qual ele deu o nome de Bob.
O gato apareceu nos corredores do prédio onde vivia, foi quando Bowen resolveu acolhê-lo, cuidar dele até ficar bom, e depois devolvê-lo às ruas. O problema é que Bob não queria ir embora, e foi ficando, ficando, até os laços se fortalecerem. E o gatinho começou a acompanhá-lo nas apresentações Bowen é músico pelas ruas da cidade. E essa relação era tão bonita que começou a chamar a atenção de muita gente e acabou se transformando em um grande sucesso já são quatro livros sobre essa linda história e um filme. Mas por que estou contando isso? Porque Bob foi essencial para que seu dono se livrasse das drogas. Então, fico pensando em como o Poder Público poderia aproveitar os animais abandonados e são muitos e criar um programa, incluindo-os, nas abordagens à população em situação de rua. Provavelmente os bichinhos facilitariam essa relação entre quem está abordando e o morador de rua. Os animais, acredite, têm essa capacidade de transformação. E não seria difícil, bastaria, apenas, aproveitar os animais já à disposição nos Centros de Controle e Zoonose. E mais, poderia ser sempre o mesmo animal acompanhando na abordagem de determinado morador de rua, criando um laço afetivo, o que, vamos combinar, para essas pessoas é muito importante.
Na verdade, os dois estariam ganhando, porque esses animais geralmente já têm uma história de superação, já que foram abandonados. Até isso poderia ser usado na abordagem como forma de ajudar o morador de rua. Às vezes, iniciativas simples, dão bons resultados. E o programa, se criado, incentivaria, certamente, a adoção desses animais. Quem não gostaria de conhecer uma história assim, a relação entre um morador de rua que conseguiu superar suas dificuldades pelo amor de um cachorrinho ou um gatinho? Fica a dica. Lambeijos
#eobichoag
Veja os olhos azuis do @mimim_ogato? Esses meus lindos olhos encantam muitas gatas. Verdade, deve chover de gatinhas no pedaço!
Me adota, vai!?
Oi gente! Eu sou o Scooby, um cãozinho sem raça definida, macho, eleito o mascote do abrigo Vira Lata Vira Luxo, onde nasci. Tenho dois anos, sete quilos de pura fofura e sou castrado. Adoro crianças. Agora só falta uma família me adotar, me levar pra casa, e pronto! O amor estará estabelecido. Fala sério, eu estou lindo com esta gravatinha, né? Gostou, vem me buscar, é só enviar um e-mail para [email protected]