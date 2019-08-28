Grávidas como alvo

Ufes pesquisa novo tratamento contra a sífilis

A ideia é testar em voluntárias infectadas com a doença uma droga que funcione como alternativa à penicilina para ser usada em mulheres grávidas

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 22:43

Grávida Crédito: Reprodução/Pixabay

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vão participar de um estudo inédito que tem como objetivo encontrar um novo tratamento para a sífilis, uma doença sexualmente transmissível que também é passada de mãe para filho durante a gestação.

O alvo serão mulheres grávidas, uma vez que a infecção pode trazer consequências graves de saúde para o feto, que pode nascer com surdez e danos neurológicos importantes, por exemplo. Depois de décadas, o Brasil vive uma nova epidemia de sífilis: desde 2010, foram 228 mil novos casos.

Os testes serão com um antibiótico que pode se tornar a alternativa ao atual e único medicamento usado contra a doença em gestantes, a penicilina, diante do risco de escassez dessa substância no mercado internacional.

Com essa questão da falta de penicilina, não se tinha um substituto eficiente. Começamos a pensar: e se a penicilina acabar, como vamos tratar as gestantes?, diz a médica ginecologista e professora da Ufes Neide Tosato Boldrini, que integra o estudo.

Aposta

A medicina agora aposta todas as suas fichas agora na cefixima, um remédio utilizado mundialmente para o tratamento de outras doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, por exemplo, mas que será testada pela primeira vez para tratar a sífilis.

Em testes in vitro, de cultura, descobriram que a cefixima é eficaz para diversas doenças. Agora decidiram testar em humanos, explica a médica.

Além do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), a pesquisa será realizada em outras cidades brasileiras: Fortaleza (CE) e Pelotas (RS). Ela é patrocinada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pelo Ministério da Saúde.

A identificação precoce dos casos de sífilis com subsequente tratamento proporcionará a eliminação de riscos de manifestações clínicas severas, reduzirá a transmissão para o parceiro e o recém-nascido e diminuirá os custos gerais com a saúde, explica a coordenadora da pesquisa no Espírito Santo e professora do Departamento de Medicina Social da Ufes, Angélica Espinosa Barbosa, que é coordenadora-geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde.

Segundo Neide Boldrini, no Estado serão selecionadas 72 mulheres, não grávidas e com HIV negativo, acima de 18 anos, infectadas com sífilis. Vamos fazer uma triagem no ambulatório do Hucam, nas mulheres infectadas com sífilis. Também vamos às unidades de saúde oferecer às pacientes, explica Neide.

Os testes terão início em setembro e vão durar dois anos. Na capital capixaba, os dados serão coletados no Hucam e enviados à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para análise laboratorial. É um estudo muito rigoroso. Uma fase seguinte será testar em grávidas. Mas só quando já tivermos a eficácia e a segurança comprovadas, destaca a ginecologista.

No mundo

De acordo com a OMS, a sífilis atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela provoca feridas na região contaminada, febre, mal-estar e manchas no corpo. A longo prazo, a doença pode causar problemas cardiovasculares e neurológicos. Se transmitida da mãe para o bebê, a criança pode nascer com problemas ósseos, deficiência mental ou cegueira, em decorrência da sífilis congênita.

