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Passo a passo

Tutorial: saiba como fazer trança em cabelos curtos

Fios curtinhos também podem ter tranças lindas; a vlogger Thalita Ferraz é quem ensina a fazer o penteado
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 set 2019 às 08:50

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 08:50

Os cabelos curtos entraram de vez na lista de cortes preferidos de todas as fashionistas de plantão - ou no desejo de quem quer mudar de vez de visual. E para quem ama penteados, pode ficar tranquila, pois é possível adotar opções lindas nos fios curtinhos, inclusive apostando nas tranças.   
A vlogger Thalita Ferraz, em tutorial para o site All Things Hair, mostra como fazer, passo a passo, uma trança super prática e versátil: 
PASSO 1: LAVAR 
Esse penteado tem aquele ar de 'bagunçadinho', portanto, a lavagem precisa ser feita com produtos que tragam movimento para os fios.
PASSO 2: SECAR E TEXTURIZAR
Todo penteado preso precisa que o cabelo esteja seco. Depois de sair do banho, seque o cabelo com secador ou naturalmente. Use um produto
finalizador para dar textura aos fios.
PASSO 3: SEPARE AS MECHAS 
Com um pente ou com as mãos separe uma mecha em cada uma das laterais da cabeça. Depois, prenda uma com elástico. Pegue a mecha solta, divida em três partes e comece a fazer a trança levando sempre para trás. Depois de pronta puxe algumas mechas de cada gomo para deixar o penteado mais bagunçado, com um aspecto mais casual. Prenda com um grampo. 
PASSO 4: A OUTRA TRANÇA 
Faça o mesmo procedimento na outra mechinha que você tinha reservado: trance, leve para trás da cabeça e prenda com um grampo. Um truque especial que a Thalita ensina é passar essa segunda trança por dentro da primeira, escondendo a ponta. Tente esconder os grampos também.
Apesar do tutorial ter sido feito nos fios lisos de Thalita, vale lembrar que o penteado funciona para todos os tipos de cabelos. Segundo o site All Things Hair, as mulheres cacheadas e crespas podem usar um creme para pentear antes de iniciar o penteado e assim, garantir a textura original dos cabelos a seu favor. 

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