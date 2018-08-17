Teve um 'branco'? Pode ser epilepsia

Em Vitória, Zoltan Nadasdy mostra o capacete que funciona como máquina de eletroencefalografia portátil. Crédito: Marcelo Prest

A pessoa está conversando tranquilamente quando, de repente, fica meio fora do ar por uns segundos e depois volta a si, perguntando o que eu estava falando mesmo?. Essa espécie de miniapagão pode ser um sintoma de epilepsia.

A epilepsia é um distúrbio que ocorre quando há uma atividade excessiva anormal das células cerebrais. É um problema que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, mas muita gente não sabe que tem e demora a descobrir.

Em boa parte dos casos, ela provoca convulsões, em que o indivíduo desmaia e fica se debatendo, retorcendo o corpo todo. Mas nem sempre é assim que as crises se manifestam.

Esses sinais invisíveis prejudicam o diagnóstico do distúrbio, como destaca o neurocientista Zoltan Nadasdy, pesquisador da na Universidade do Texas, nos Estados Unidos (EUA).

Sinais assim passam despercebidos pela naturalidade do comportamento. A pessoa passa como desatenta, distraída, quando o que teve foi uma crise epiléptica, algo detectável apenas pelo eletroencefalograma. Muitas crianças são diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção quando, na verdade, sofrem de epilepsia, diz o professor, especialista no assunto, que está em Vitória para um curso em uma faculdade particular da Capital.

Se não for descoberta logo, a epilepsia pode evoluir com o tempo e ter sintomas mais sérios. Uma crise convulsiva pode acontecer no momento em que a pessoa está dirigindo, causando um acidente grave, diz Nadasdy.

Segundo o cientista, qualquer pessoa normal pode ter uma crise epiléptica em um momento qualquer da vida. Pessoas podem desenvolver epilepsia a partir de um problema como um acidente vascular cerebral ou um acidente físico mesmo, com trauma. Há pessoas com predisposição genética e existem ainda outros fatores não muito bem conhecidos, como os que ocorrem com crianças que nunca tiveram nada e passam por uma crise depois de alguns anos, afirma ele.

ESTÍMULOS

A epilepsia pode ser desencadeada ainda por alguns estímulos externos, como luzes intensas, por exemplo. Certas frequências de luzes, como as de boates, podem gerar essas crises. Mas muita gente nunca teve epilepsia ao longo da vida por não se expor muito a esses estímulos. Ela pode ter sinais leves e não procurar um médico para fazer o diagnóstico, pontua o médico.

CAPACETE SEM FIOS AJUDA A DETECTAR DISTÚRBIO

O cientista Zoltan Nadasdy integra uma equipe, na Universidade do Texas, que desenvolveu um capacete que funciona como um aparelho de eletroencefalograma (EEG) portátil. O equipamento se diferencia dos convencionais por ser pequeno, sem fios e funcionar via wireless.

A novidade já recebeu aval da Food and Drug Administration (FDA), a agência norte-americana que equivale à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, e começa a ser vendido a hospitais e clínicas de todo o mundo a partir de janeiro de 2019.

O objetivo principal do Projeto Zeto é criar um EEG portátil, que permite que o paciente se mova com facilidade. A máquina torna o exame mais acessível à população que não tem como se deslocar grandes distâncias para se submeter ao procedimento em grandes hospitais. Pode beneficiar a população rural, por exemplo, explica o pesquisador.

Há projetos parecidos, mas, de acordo com o cientista, este é o único EEG aprovado pela FDA no mundo que utiliza eletrodos secos, sem uso de gel, e que funciona com recolhimento de dados em nuvem.

Por ser conectado a um servidor, um médico no Brasil pode ver o exame sendo feito em tempo real em um paciente em outro país, por exemplo. Todos os sinais cerebrais são enviados a esse servidor, o que permite que um outro médico, em outro lugar, por meio de um telefone celular, analise esses dados e emita um diagnóstico, como o da epilepsia, afirma o pesquisador.

O aparelho teria um custo muito mais acessível também, segundo ele. Em janeiro, começaremos a produzir em grande escala. O equipamento não será vendido. A ideia que é os hospitais o adquiram por meio de uma assinatura, e que o pagamento seja pelas horas de uso do sistema, explica Zoltan Nadasdy.

SAIBA MAIS

O que é

A epilepsia ocorre quando há uma perturbação das atividades das células nervosas no cérebro. Pode ter causa genética ou ocorrer a partir de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo na cabeça.

Incidência

Ela atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo, e cerca de 3 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Sinais

Pequenos desligamentos, crises de ausência;

Desmaio ou fadiga;

Espasmos musculares;