Terapia de casal: saiba quando procurar e como funciona

QUANDO PROCURAR A TERAPIA?

"Via de regra, faço sempre com os dois juntos. Mas um pode consultar sem o outro, desde que ambos concordem. Caso isso aconteça, precisamos de uma terceira reunião, juntando os dois, para acertar entre eles o que há de conflito", explica Adriana Müller.

A comentarista da CBN Vitória ressalta a importância das duas pessoas estarem na "mesma página" do relacionamento. Se o problema vivido na vida pessoal já é desconfortável, o psicólogo precisar criar um ambiente de acolhimento. No local, serão ouvidas reclamações e angústias, sem julgamento, mas com objetivo de melhorar o relacionamento.

"Normalmente a mulher procura mais, mas isso tem mudado. Os homens estão buscando mais esse assunto", diz a psicóloga.

Adriana Müller explica que a "alta", em referência aos cuidados médicos, pode ser o momento em que o casal saiba lidar com o outro. "Se precisarem de um ajuste ou outro, são detalhes, mas seguem felizes. O ato de buscar terapia mostra a vontade de melhorar. Um casal que chega desdenhando dificilmente consegue se conectar", diz a especialista.

De acordo com Adriana Müller, muitas pessoas buscam uma terapia com uma vontade de voltar ao passado e ao que tinha em um tempo que não existe mais, como se aquele ciclo não tivesse sido encerrado. Há ainda comparações com outros casais, por exemplo, a quantidade de viagens e a demonstração de felicidade em público. A psicóloga cita ainda a vontade de mudar o outro conforme as expectativas.