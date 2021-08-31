Entenda até que ponto é bom ou ruim ser uma pessoa ingênua

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Adriana destaca que muitas pessoas ingênuas são afetadas por situações embaraçosas pelo fato de não ver maldade nas intenções do comportamento humano. "Quando a pessoa está muito envolvida na situação, ela não percebe que foi enganada ou que não teve o seu valor destacado. Por isso, é sempre bom parar e avaliar com calma, depois que o momento passou, tudo o que foi absorvido e aprendido na vivência", explica.

Uma boa maneira de aprender a lidar com a ingenuidade é escutar lições de vida e experiências boas e ruins de pessoas consideradas "mais maduras". "Esses indivíduos ajudarão, com suas influências e inspirações a partir de situações de vida que servem de alerta para perdas que surgem com esse tipo de comportamento", ressalta a psicóloga.

"O ingênuo sempre tem o anseio em ajudar os outros, não importando a situação, e tende a se colocar em segundo plano", explica Adriana. Dessa forma, uma das medidas a ser superada é a necessidade de aceitar todas as propostas que são impostas, aprendendo a dizer "não", quando for preciso.