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Vínculo de confiança

Redes de apoio: quem são as pessoas que você procura para desabafar?

Segundo psicóloga Adriana Müller, o desabafo é um processo, porque mostra um vínculo de confiança que foi construído ao longo da história

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 14:26
Conversa entre amigos
Conversas entre pessoas com a intenção de desabafar requer confiança Crédito: Pixabay
Ao longo da vida, as experiências oferecem novos relacionamentos, contando com momentos de felicidade e de tristeza. Em situações delicadas, é normal que as pessoas procurem a intimidade para reclamações, pedidos de ajuda e, principalmente, desabafos. Mas quem são as pessoas com as quais você pode desabafar? Como identificá-las? É possível confiar em todas as pessoas mais próximas?
Para a psicóloga Adriana Müller, o desabafo é um processo, porque mostra um vínculo de confiança que foi construído ao longo da história. A especialista pontua que, ainda que em meio a uma sociedade que nos exige coragem e força o tempo todo, é essencial conhecer as pessoas de confiança.
"Em alguns momentos, precisamos desabafar. Mas como saber quem são as pessoas com as quais podemos desabafar? Ao longo da vida, vamos descobrindo relacionamentos, as pessoas vão se revelando. Aquelas que evitam comentários maldosos, preferem o respeito. O comportamento da pessoa que ouve diz muito sobre a confiança. Essas características aparecem ao longo do tempo, é algo construído"
Adriana Müller - Psicóloga
CBN e a Família - Redes de apoio: quem são as pessoas com as quais você pode desabafar?
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória, a psicóloga reforçou que é importante saber quem são as pessoas de confiança para um desabafo.
De acordo com Adriana Müller, desabafar é demonstrar fragilidade, deixar as vulnerabilidades visíveis, o que não significa um problema. O detalhe é para quem você faz o desabafo. Neste caso, a psicóloga cita o valor da confiança entre amigos ou familiares.
"Conhecer as pessoas confiáveis para um desabafo não é algo tão simples como parece. Elas não são necessariamente as pessoas com as quais mais temos contato, mas precisamos saber quem são"
Adriana Müller - Psicóloga

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