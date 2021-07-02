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Saúde mental

Amadurecimento pessoal: afinal, você se considera uma pessoa madura?

Segundo a psicóloga Adriana Müller, muitas pessoas acreditam que a maturidade está diretamente ligada à idade, mas na realidade a capacidade de lidar com frustrações é o melhor termômetro

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 15:45

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 jul 2021 às 15:45
Homem pensando/maturidade
A maturidade é adquirida durante o nosso desenvolvimento possibilita com que os indivíduos lidem melhor com as dificuldades ocorridas.  Crédito: Reprodução/Pexels
A maturidade adquirida durante o nosso desenvolvimento possibilita com que os indivíduos lidem melhor com as dificuldades ocorridas ao longo da vida. Muitos psicólogos e estudiosos consideram este atributo como um dos mais importantes que os seres humanos podem desenvolver. Mas afinal, o que é ser uma pessoa madura?
Segundo a psicóloga e comentarista da CBN Vitória Adriana Müller, ao falarmos de maturidade estamos falando de um amadurecimento em três níveis: cognitivo — referente ao conhecimento; emocional — ligado às emoções do indivíduo; e moral — relacionado às ações e conjuntos de regras que os indivíduos aprendem ao longo da vida. 
"É um tripé em sequência: primeiro o cognitivo que puxa o emotivo e vão dar base para o amadurecimento moral, mas temos que lembrar que, às vezes, uma perna desse tripé pode evoluir mais rápido do que as outras"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória
A psicóloga também destaca que muitas pessoas acreditam que a maturidade está diretamente ligada à idade, mas não é bem assim que acontece na prática, pois cada indivíduo amadurece em um tempo e de um jeito diferente. Mesmo assim, não é possível cobrar uma maturidade de uma criança pequena, mas a partir da juventude o indivíduo já começa a ter a possibilidade de amadurecimento. "Isso acontece pelas questões hormonais, de desenvolvimento, mas uma pessoa também deve ter estímulos socioculturais e um treinamento da parte afetiva, cognitiva e moral no sentido de melhorar sempre”, explica.
Uma das principais características — e melhor termômetro — da maturidade, segundo Adriana, está relacionada à nossa capacidade de lidar com frustrações, assim como a reação dos indivíduos frente aos acontecimentos do dia a dia. Com base em estudos, à medida que os indivíduos crescem e amadurecem, passam a deixar para trás posicionamentos impulsivos e passam a ser mais pensados e racionais. "Se a ação é impulsiva, egocêntrica, se voltando apenas para o ‘eu’, estou agindo de maneira imatura; mas se tenho um posicionamento mais pausado e pensado não apenas em mim, mas no coletivo, estou mais madura", explica. 
A psicóloga conclui explicando que a maturidade ocorre em uma contínua evolução, exercida durante todos os dias. "Essa chamada maturidade vem como uma espécie de treinamento, e ele é feito sempre. Enquanto ainda estivermos raciocinando sobre as coisas da vida e situações, cabe a nós buscarmos o melhor de nós mesmos", afirma. 

SINAIS QUE VOCÊ ESTÁ AMADURECENDO: 

ESTABILIDADE NO HUMOR

Segundo a psicóloga, quanto mais maduros, conseguimos aproveitar melhor frustrações, erros e fracassos para nosso aprendizado, utilizando-os a nosso favor. Entretanto, é importante destacar que isso não significa que eles serão inexistentes, mas que vamos conseguir lidar de uma maneira melhor com as adversidades da vida.
O amadurecimento cognitivo do cérebro em conjunto com as experiências vivenciadas vão ajudar a criar interações sociais de maneira mais simples, assertiva e com mais empatia. "A partir da idade nos preocupamos menos com o que os outros pensam de nós. Por isso, com a maturidade, é mais fácil evitar conflitos desnecessários", destaca a psicóloga. 
Segundo a psicóloga, os indivíduos em idades mais jovens são mais propensos às oscilações de humor mais intensas e frequentes — e isso não se dá sem razão. Mas com o amadurecimento e maior "conhecimento de mundo", o humor começa a se tornar mais estável e nossas respostas emocionais mais tranquilas. 

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