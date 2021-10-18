Vídeo: a diferença entre ansiedade, depressão, TOC e crise de pânico

Repórter Iara Diniz fala sobre as diferenças entre as doenças mentais: como depressão, ansiedade, TOC e transtorno de pânicoCrédito: Fernando Madeira/Montagem/Farley Sil
Tristeza, falta de prazer em atividades do dia a dia, medo do futuro. Quando esses sentimentos começam a interferir na vida de uma pessoa a ponto de impedir que ela trabalhe, se relacione ou realize tarefas, é preciso buscar ajuda. Afinal, sua saúde mental pode estar em risco.
Apesar de muita gente ainda sentir vergonha de falar a respeito desse assunto ou procurar um tratamento, os transtornos mentais são cada vez mais comuns na sociedade. A depressão, por exemplo, acomete cerca de 6% dos brasileiros, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).
A lista de doenças mentais é extensa e os sintomas costumam ser parecidos. Para entender a diferença entre os transtornos mais comuns, A Gazeta consultou especialistas da área de saúde mental. Confira:
DEPRESSÃO
Uma das principais características da depressão é a mudança que ela provoca na forma como o indivíduo se relaciona com a vida. A pessoa deixa de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas e passa a se sentir triste, como se a vida perdesse o sentido. De acordo com a psicóloga e professora de Psicologia da Faesa Caroline Bezerra, a doença pode ser causada tanto por um conjunto de eventos traumáticos quanto por uma questão fisiológica.
"Às vezes, o cérebro da pessoa parou de produzir serotonina, que está muito relacionada com o humor e ela fica depressiva, angustiada, passa a não ver sentido em nada que faz. Algumas pessoas precisam fazer tratamento durante boa parte da vida", explica.
Os principais sinais da depressão
► Falta de prazer em realizar atividades do dia a dia
► Irritação
►Tristeza
►Dificuldade de concentração
►Insônia
►Angústia
►Sensação de que nada faz sentido na vida
Jovem com sinais de depressão. Problema, se não for tratado, pode levar a atitudes extremas como o suicídioCrédito: Shutterstock
ANSIEDADE
De acordo com a professora do curso de Psicologia da UVV Jucineide Della Valentina, a ansiedade é uma reação normal a situações estressantes e um mecanismo natural para lidar com tempos de dificuldade. Mas, quando esse sentimento se torna excessivo e gera medo, impedindo a pessoa de executar determinadas atividades, isso gera um transtorno.
"As pessoas experimentam medo (uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou imaginada). Além de ter os sentimentos indesejáveis associados com a ansiedade. As pessoas ansiosas tendem a fazer o possível para evitar situações que provoquem essa resposta emocional. Como resultado, podem ter dificuldade para realizar trabalhos, aproveitar as horas de lazer ou estar em atividades sociais", destacou.
O TOC, sigla para Transtorno Obsessivo-compulsivo, é o ritual que a pessoa cria para lidar com a ansiedade ou medo. É um comportamento ou pensamento repetitivo que se difere da mania pela mudança de comportamento que acontece quando a pessoa deixa de realizar o ritual.
"Ela passa a emitir muita angústia, entra em pânico, em crise", destaca Caroline Bezerra.
Principais sinais do TOC
►Medo
► Ritual de comportamento
► Pensamentos repetitivos
► Ansiedade
► Fica nervoso e irritado quando não consegue realizar o ritual
TRANSTORNO DE PÂNICO
Uma pessoa com transtorno de pânico experimenta momentos de desconforto físico, que são os chamados ataques de pânico. Nesses episódios é comum sentir falta de ar, aumento nos batimentos cardíacos, além de dor no peito e tontura. Na maioria das vezes, o transtorno é causado pela excesso de ansiedade e medo constante do futuro.
"No ataque ou crise de pânico as pessoas tendem a pensar que estão ficando loucas ou perdendo o controle", explicou Della Valentina.
Principais sinais do transtorno de pânico
► Ansiedade alta
► Palpitação
► Dores fortes no peito
► Tontura
► Dor de cabeça
► Dificuldade para respirar
► Sensação de desmaio
Para todos esses transtornos há tratamento, que combina medicamentos e terapia. É importante que ao identificar alguns desses sintomas, a pessoa procure uma unidade de saúde e relate o que sente para o médico. O profissional de saúde é o responsável por realizar o encaminhamento necessário.