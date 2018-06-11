Técnica transforma gordura ruim em boa para combater obesidade

Experimento consegue converter tecido adiposo fora do corpo humano Crédito: Divulgação

Uma nova técnica desenvolvida por cientistas pode revolucionar o tratamento da obesidade e do diabetes. Testado em camundongos e células humanas, o tratamento envolve a conversão de gordura branca, que se acumula no organismo, em gordura marrom, conhecida como gordura boa, por ajudar na queima de calorias e, consequentemente, no emagrecimento.

O estudo, publicado no periódico Scientific Reports, descreve como transformar a gordura branca em marrom por um processo simples, que consiste em adicionar um coquetel de substâncias químicas ao tecido e manter a mistura num biorreator por um período entre uma e três semanas.

 A ideia geral desta abordagem é que você pode criar a gordura marrom fora do corpo e retorná-la como um transplante  explicou ao Guardian Brian Gillette, pesquisador do Hospital Winthrop, da Universidade de Nova York.

O procedimento foi bem sucedido com tecido humano e, em cobaias, chegou a ser reimplantado, mas após oito semanas os camundongos que passaram pelo experimento não perderam peso em comparação com o grupo de controle. Segundo os pesquisadores, mais pesquisas são necessárias para demonstrar que o tratamento pode funcionar.

A maior parte da gordura armazenada no organismo humano é branca, considerada ruim, por se depositar ao redor da cintura, nos quadris e nas coxas. Mas uma pequena quantidade de gordura marrom é encontrada em torno do pescoço, dos ombros e no interior das reservas de gordura marrom. Segundo Gillette, entre 50 e 100 gramas de gordura marrom, quantidade aproximada encontrada num adulto, é responsável por 20% da queima diária de energia.

 É um dos tecidos mais metabólicos no corpo  comentou.

Pesquisas anteriores demonstraram que pessoas com maior percentual de gordura marrom tendem a enfrentar menos problemas com o ganho de peso. O tecido adiposo branco pode ser transformado naturalmente em marrom, pela exposição ao frio extremo, ou por medicações, mas as drogas atuais possuem efeitos colaterais que praticamente inviabilizam o seu uso.