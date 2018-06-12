'Talk' sobre a história do sapato com o designer da Ferri

Luis Fernando Campanella, designer da grife de calçados Ferri Crédito: Divulgação

O designer da grife de calçados Ferri, Luis Fernando Campanella, está em Vitória hoje para um evento na loja Scarpe, da empresária Penha Colodetti, que acaba de completar 20 anos. Luis Fernando tem mais de 30 anos de mercado e contará um pouco da história do sapato e sua evolução na moda nessas últimas décadas.

Você está há mais de 30 anos nesse ramo de calçados. O que você pode dizer que mais evoluiu no sapato nessas décadas?

Evoluir é um termo que considero complicado, sempre que me deparo com ele sinto necessidade de pensar muito. Evoluir pressupõe alguns parâmetros, evolução é um processo, se para melhor ou pior é outra questão. Evoluimos mesclando modos de produção, por um lado utilizando cada vez mais alta e baixa tecnologia simultaneamente, (altas tecnologias são aquelas que se utilizam dos novos processos produtivos, novos matérias e baixa tecnologia, aquelas que se utilizam dos modos mais convencionais). Percebo que a integração entre eles é o que pauta a produção contemporânea de bens, misturar o que melhor dos dois universos conseguimos.

O sapato evoluiu, novos materiais, tendências. Mas você acha que o desejo feminino também mudou? Se você tivesse que comparar com 30 anos atrás e hoje, como a mulher via e vê o sapato como parte de uma produção?

Boa pergunta. A mulher que idealizamos a 30 anos atrás estava nascendo e foi se fortalecendo nestes anos. O universo da Moda nunca me seduziu, tendência não me faz mudar de opinião, é um termômetro que respeito muito, mas não me faz mudar de opinião, me acrescenta. O mundo que vivemos fortaleceu a mulher no mundo do trabalho, das relações sociais, universo onde ela protagoniza seu papel com muito vigor, nossa mulher é uma mulher decidida, segura, constrói sua elegância e feminilidade com bons acabamentos, conforto e originalidade, fomos pioneiros no uso do elastano na produção de calçados e as mulheres já aderiram a este valor já há muito tempo. O tempo foi muito generoso conosco, o desejo das mulheres foi atendido com uma maior liberdade de construir seus próprios estilos. Mudamos, aceitando cada vez mais as opiniões do que nossas consumidores desejam.

Você acha que o sapato se tornou mais que uma necessidade, mas um ícone fashion da moda e muitas vezes é o destaque de uma produção? Ou seja, muitos looks são escolhidos depois que o sapato é decidido?

Muitos atores e atrizes constroem seus personagens colocando o sapato do personagem nos pés. Eles são muito importantes para construir uma personalidade. O sapato é figura central numa boa produção, não se consegue enganar sua origem e posição social excluindo este item. Na história calçar sapato sempre assumiu um significado diferente. Ele é definidor de classe social, define sua posição social.

Além da marca Ferri, você já fez sapatos para outras marcas. Falando de bastidores, todas as marcas pensam iguais na hora de desenhar e pensar no design de um sapato, ou cada uma tem um objetivo diferente? Uma pensa no conforto, outra no luxo e materiais, é isso?

As parcerias FERRI foram constante por anos, na década de 90 fizemos parcerias importantes, FAUZE HATEN, WALTER RODRIGUES, OCIMAR VERSOLADO< LANVIN por Ocimar Versolato, sempre parcerias. Cada marca deve ter muito claro o que quer para o seu público, não precisamos ir longe. Designer internacionais não escondem que o objetivo da marca é causar estranheza, deixar a mulher numa situação de sedução extrema, outras de total relaxamento... Exato, você pontua bem, luxo mais ostensivo com brilho ou luxo de colocar os pés em peles macias ....

O que você acha que vem por aí em novidades de calçados? Tem mais para evoluir?

Hummmmm, futuro e passado se confundem, quanto mais faço, mais me reviso, quanto mais vou a frente mais volto para meus arquivos e experiências pessoais. Tem sempre uma síntese nova para se apresentar, nos abastecemos disto. É crucial para uma marca apresentar algo novo todos os dias!!!!

Quais são as principais tendências da temporada que as capixabas podem ou devem apostar sem medo?

Vitória tem uma elegância muito discreta, o que me interessa e muito. A cidade tem uma configuração interessante, mar com montanhas muito perto.

O Brasil desconhece o Espirito Santo, me impressiona como esta discrição faz do capixaba um povo sem muita visibilidade nacional, mas desde o início em nossos pontos de venda em São Paulo e nas nossas parcerias, as capixabas nos identificaram como opção. Aprendemos que capixaba para se diferenciar do estilo da carioca se identifica mais com a paulistana.