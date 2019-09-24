SPFW volta ao Ibirapuera após morte de modelo do ES em desfile

Cena de desfile do estilista Ronaldo Fraga na São Paulo Fashion Week ENTITY_sharp_ENTITYSPFWN47 Crédito: SPFW/Divulgação

morte do modelo Tales Cotta em plena passarela da última Paulo Borges reuniu a diretoria da IMM, que comprou 50,1% da controladora do evento, para insistir na saída das apresentações do Espaço Arca e na volta do evento ao parque Ibirapuera. Pedro Diniz, de São Paulo (SP) - Aem plena passarela da última São Paulo Fashion Week , em abril, ainda melindra a produção do evento. Tanto que, encerrada a 47ª edição, o diretor artísticoreuniu a diretoria da IMM, que comprou 50,1% da controladora do evento, para insistir na saída das apresentações do Espaço Arca e na volta do evento ao parque Ibirapuera.

Até um mês atrás nada estava garantido. Mas uma parceria com a SPTuris abriu as portas para o retorno dos desfiles ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, última parada da SPFW antes da assinatura do contrato com o Arca, no ano passado, festejada pela produção e criticada nos bastidores.

O modelo Tales Cotta, que morreu em desfile da SPFW Crédito: Reprodução/Instagram

Longe do centro e com acesso dificultado pelo trânsito, o espaço isolou a semana de moda num miolo decrépito da zona industrial paulistana.

Foi a primeira atitude de um esforço coordenado para recuperar a simpatia de patrocinadores, imprensa e convidados, arranhada depois da decisão do evento em continuar as apresentações mesmo após o anúncio da morte de Cotta.

A segunda foi trazer de volta uma das principais grifes do país, a Ellus, cujo sócio-fundador, Nelson Alvarenga, havia dito em entrevista a este jornal, no mesmo mês de abril, que não desfilava mais porque "o negócio ficou destrutivo".

"Eu vou fazer desfile para quem? Para uma blogueira que todo mundo sabe ser paga para falar bem? Para a imprensa chegar e fazer uma crítica negativa?", disse à época.

A declaração causou mal-estar porque o próprio Alvarenga era sócio da Luminosidade e foi um dos articuladores de sua venda à IMM Participações, controlada pelo fundo árabe Mubadala Development, dona de parte da Rock World S.A, do Rock in Rio.

Para a próxima edição, entre 13 e 18 de outubro, a Ellus foi convidada a abrir a programação no Farol Santander. A marca confirmou o convite feito por Paulo Borges e disse, em email assinado por sua diretora criativa, Adriana Bozon, que o retorno será "ótimo".

A grife deverá desfilar a habitual mistura de "jeanswear" e roupa utilitária pela qual ficou famosa entre o público jovem. A influência do esporte na roupa cotidiana também deve permear a coleção de Bozon, assinada pelos estilistas Thiago Marcon e Muriel Mingossi.