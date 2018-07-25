SPFW muda de endereço e ganha ares de festival em sua nova edição

Desfile da Kalline no São Paulo Fashion Week Crédito: Agência Fotosite

Atenção fashionistas! A próxima edição da São Paulo Fashion Week já tem data e local para ocorrer: entre os dias 22 e 26 de outubro no ARCA, um galpão industrial na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.

A 46ª edição da semana de moda paulistana chega com uma série de novidades. Além de uma nova localização, a estrutura será diferente e terá ares de festival, com workshops, palestras e exposições, que ocorrerão paralelamente às apresentações das grifes.

A organização do evento avalia comercializar ingressos para atrações que ocorram em paralelo ao calendário oficial de desfiles já que o espaço onde ele deve acontecer é enorme. "O que estamos estudando são experiências que já acontecem em Londres, que é o pós evento. A pessoa vai lá, paga o ingresso e participa de várias atrações, como palestras, com estilistas, pensadores", explica Paulo Borges, diretor do evento, em entrevista à coluna Sonia Racy, do jornal O Estado de S Paulo.

"Este é o momento de somar ainda mais com um movimento de transformação de uma cidade que, assim como o SPFW, não para de se reinventar. Juntos promoveremos novas formas de conexões, novas centralidades. Novas relações, novas economias, mais humanas, mais afetivas", escreveu Borges, que continua como diretor criativo do evento, em sua coluna. "Estar aberto à mudança liberta medos, rompe bloqueios e ilumina o desejo. Uma edição para atender a um chamado da Alma."