SPFW: 'Nunca se comprou tanto maiô', diz estilista Lenny Niemeyer

Um Brasil vibrante, artesanal, tecnológico, tropical e muito chic emergiu na passarela da carioca Lenny Niemeyer, que se inspirou nas belezas do País e de mulheres desbravadoras para desenvolver a moda praia de seu verão 2019.
Com uma cartela de cores vibrantes, a coleção foi construída com muitas estampas florais e marajoaras combinadas a tramas de palha que desfaziam em franjas, bordados que evocavam o melhor do artesanato nacional aplicados em maiôs, túnicas e vestidos ajudaram a construir uma coleção rica, elegantérrima. Desfilada por um casting de modelos que traduz nossa diversidade de peles e raças, muitas peças traziam bolsos grandões, utilitários.
Em entrevista, a estilista fala do Brasil que inspirou sua coleção, dos dramas da indústria da moda, de see-now-buy-now e do ressurgimento do maiô como sucesso de vendas. "Nunca se comprou tanto maiô", afirma.
Que Brasil é esse que inspira seu verão 2019?
Queria uma coleção que fosse bastante orgânica, então ela é inspirada nas belezas naturais brasileiras, com um olhar de mulheres desbravadoras, que trabalham. Por isso temos essas modelagens mais utilitárias e tem o Brasil tropical nessa riqueza de folhagens, da chita, da palha marajoara, das coisas que se desconstroem, como as palhas que se transformam em franjas.
A escalação de modelos tem uma cartela de cores de pele supervariada desta vez...
O casting a gente pensou nessa diversidade de pessoas, de tipo, e é bem colorido, como é o nosso Brasil.
Você está fazendo verão 2019, tem gente mostrando inverno. Como enxerga o see-now-buy-now?
Não funciona para mim see-now-buy-now. Conceitualmente já acho que as pessoas não têm esse desejo. Existe um tempo de gerar desejo nas pessoas de consumirem aquilo. Não acho que você sai correndo de um desfile para ir para a loja.