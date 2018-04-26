SPFW: 'Nunca se comprou tanto maiô', diz estilista Lenny Niemeyer

Desfile de Lenny Niemeyer na SPFW Crédito: FFW

Um Brasil vibrante, artesanal, tecnológico, tropical e muito chic emergiu na passarela da carioca Lenny Niemeyer, que se inspirou nas belezas do País e de mulheres desbravadoras para desenvolver a moda praia de seu verão 2019.

Com uma cartela de cores vibrantes, a coleção foi construída com muitas estampas florais e marajoaras combinadas a tramas de palha que desfaziam em franjas, bordados que evocavam o melhor do artesanato nacional aplicados em maiôs, túnicas e vestidos ajudaram a construir uma coleção rica, elegantérrima. Desfilada por um casting de modelos que traduz nossa diversidade de peles e raças, muitas peças traziam bolsos grandões, utilitários.

Em entrevista, a estilista fala do Brasil que inspirou sua coleção, dos dramas da indústria da moda, de see-now-buy-now e do ressurgimento do maiô como sucesso de vendas. "Nunca se comprou tanto maiô", afirma.

Que Brasil é esse que inspira seu verão 2019?

Queria uma coleção que fosse bastante orgânica, então ela é inspirada nas belezas naturais brasileiras, com um olhar de mulheres desbravadoras, que trabalham. Por isso temos essas modelagens mais utilitárias e tem o Brasil tropical nessa riqueza de folhagens, da chita, da palha marajoara, das coisas que se desconstroem, como as palhas que se transformam em franjas.

A escalação de modelos tem uma cartela de cores de pele supervariada desta vez...

O casting a gente pensou nessa diversidade de pessoas, de tipo, e é bem colorido, como é o nosso Brasil.

Você está fazendo verão 2019, tem gente mostrando inverno. Como enxerga o see-now-buy-now?