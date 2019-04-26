Spaghetti com molho de camarão, tomate cereja e rúcula Crédito: Fernando Madeira





Ingredientes:

500g de spaghetti italiano

1 cebola média picadinha

4 dentes de alho picadinhos

900g de camarões médios descascados e limpos

1 xícara de vinho branco seco

30 tomates-cereja em rodelas

360g de queijo Emmenthal ralado grosso

9 xícaras de molho de tomate

manjericão fresco a gosto

2 maços de rúcula em tirinhas (ou a gosto)

1/2 xícara de azeite

1/4 de pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha (ou a gosto)

Sal e pimenta-do-reino branca

Brotos de rúcula para enfeitar

Modo de preparo:

Refogar a cebola e o alho no azeite até murchar bem. Juntar os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino e deixar cozinhar rapidamente.

Perfumar com vinho branco e deixar o álcool evaporar. Adicionar os tomates-cereja, a pimenta dedo-de-moça e deixar cozinhar um pouco para os tomates soltarem o suco.

Juntar o queijo Emmenthal e deixar começar a derreter. Adicionar o molho de tomates, o manjericão e aquecer. Juntar a rúcula, a massa “al dente“ e misturar. Servir com brotos de rúcula ou rúcula em tirinhas.