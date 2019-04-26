Spaghetti com molho de camarão, tomate cereja e rúcula

Ingredientes:
500g de spaghetti italiano
1 cebola média picadinha
4 dentes de alho picadinhos
900g de camarões médios descascados e limpos
1 xícara de vinho branco seco
30 tomates-cereja em rodelas
360g de queijo Emmenthal ralado grosso
9 xícaras de molho de tomate
manjericão fresco a gosto
2 maços de rúcula em tirinhas (ou a gosto)
1/2 xícara de azeite
1/4 de pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha (ou a gosto)
Sal e pimenta-do-reino branca
Brotos de rúcula para enfeitar
Modo de preparo:
Refogar a cebola e o alho no azeite até murchar bem. Juntar os camarões temperados com sal e pimenta-do-reino e deixar cozinhar rapidamente.
Perfumar com vinho branco e deixar o álcool evaporar. Adicionar os tomates-cereja, a pimenta dedo-de-moça e deixar cozinhar um pouco para os tomates soltarem o suco.
Juntar o queijo Emmenthal e deixar começar a derreter. Adicionar o molho de tomates, o manjericão e aquecer. Juntar a rúcula, a massa “al dente“ e misturar. Servir com brotos de rúcula ou rúcula em tirinhas.
"Esse é o ´Prato da Boa Lembrança´ do Oriundi deste ano. Ou seja, pedindo essa massa, a pessoa leva pra casa um prato pintado à mão".