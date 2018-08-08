Seu colesterol está alto? A solução está no prato

Homem comendo salada: alimentação saudável é chave para manter as taxas de colesterol baixas Crédito: Shutterstock





O controle do colesterol é um assunto tão sério que existe até um dia especial para lembrar todo mundo da importância de ficar de olho nele. E esse dia é comemorado hoje. Se estiver descontrolada, essa substância pode ser um fator causador de infartos ou AVCs, por exemplo.

A boa notícia é que a solução para o colesterol alto quase sempre passa pela boca. A alimentação é uma parte importante para o controle do colesterol, já que ela é a origem de 30% do que temos no corpo. Por isso, a dieta é capaz de reduzir os níveis de colesterol em 15%, explica o cardiologista e cirurgião cardiovascular Schariff Moysés, que inclui a prática de exercícios físicos regulares na lista de recomendações.

De acordo com a médica especialista em nutrologia Blima De Rossi, o colesterol é uma gordura produzida pelo próprio corpo e necessária para o bom funcionamento do organismo, como por exemplo para a produção de hormônios, ácidos biliares e produção de vitamina D. Ela precisa estar em um nível adequado para não provocar estragos.

EQUILÍBRIO

Já houve uma grande evolução da medicina em termos de medicamentos e tratamento para controle do colesterol, mas a solução sempre passa pelo prato. Uma dieta equilibrada é sempre a melhor saída, ressalta a médica.

Ao contrário do que muita gente pensa, colesterol alto não é típico em gordinhos. Não é algo que acontece apenas com pessoas obesas. O controle deve ser feito por todo mundo, afirma Blima.

Há estudos, aponta, que mostram que o açúcar aumenta a taxa. Não é apenas a gordura em si, mas excesso de açúcar refinado pode acarretar diversos problemas, adverte a médica.

A cardiologista Viviane Coutinho aponta outros alimentos que devem entrar na dieta de quem precisa manter o colesterol em ordem: O consumo de cerca de 30 gramas de nozes, castanhas, amendoim, avelã e pistache reduz a taxa de infarto em 30% e de AVC em 49%, quando associado a uma dieta saudável.

SOB CONTROLE

O que é

O colesterol é produzido no fígado e é um componente fundamental para a integridade das células e para a produção de hormônios. Mas seu excesso na circulação é danoso ao organismo

Problemas

A chance de desenvolver doença do coração aumenta proporcionalmente ao aumento do colesterol

Quando a taxa sobe

O aumento de peso e a ingestão de gordura animal, bem como de açúcar, tendem a aumentar o colesterol

Como checar

Recomenda-se dosar o colesterol no sangue a cada cinco anos a partir dos 20 anos de idade

Sob controle

O tratamento consiste em dieta, perda de peso, exercícios e, nos casos indicados, medicação

O que comer

Alimentos como salmão, sardinha, atum, laranja, nozes, castanhas, tomate, feijão branco, maçã, são alguns dos exemplos que ajudam no controle do colesterol. Azeite, aveia, linhaça, vinho tinto ou suco de uva integral também fazem parte da lista