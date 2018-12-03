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Etiqueta

Ser elegante é um hábito diário: veja as dicas de Luciana Almeida

Na coluna 'Etiqueta' da Revista.AG, a especialista explica sobre os comportamentos que devem nos acompanhar independente do clima

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 19:22
 
PERGUNTA: NETTY
"Dia desses passamos por uma temporada de chuva e percebi que alguns códigos de comportamento devem ser relembrados."
Você tem razão, faça chuva ou faça sol, a elegância deve, sempre, nos acompanhar.Devemos procurar ter o comportamento que gostaríamos que as pessoas tivessem conosco. Eu também percebi vários comportamentos deselegantes e até mesmo grosseiros.
Por isso, algumas dicas:
Divida o guarda-chuva com alguém desprotegido. Cuide para que seu guarda-chuva não esbarre nas pessoas, e caso aconteça, peça desculpas.
 
Ao chegar num local fechado, deixe-o num porta guarda-chuvas; se não houver, pergunte ao responsável onde colocar.Não ande com o guarda-chuva pingando e molhando os locais.
 
No transporte público, atenção redobrada para não acertar ninguém e também não encostar o acessório molhado nas pessoas.
Quando comprar um guarda-chuva novo guarde o velho dentro do carro para doar para alguém em um momento de chuva. Ajudar um desconhecido é uma sensação maravilhosa.
 
Motoristas devem ter bastante atenção não só para não provocar acidentes, mas também para evitar passar rente ao meio-fio ou em poças dágua e não molhar pedestres:
Reduza a velocidade; acenda as lanternas e os faróis baixos para que o seu carro seja visto por outros motoristas.
 
Elegância não é uma fantasia que usamos quando queremos causar boa impressão. Ser elegante é um hábito que nos acompanha independente do clima. Até a próxima!

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