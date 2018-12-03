Ser elegante é um hábito diário: veja as dicas de Luciana Almeida





PERGUNTA: NETTY

"Dia desses passamos por uma temporada de chuva e percebi que alguns códigos de comportamento devem ser relembrados."

Você tem razão, faça chuva ou faça sol, a elegância deve, sempre, nos acompanhar.Devemos procurar ter o comportamento que gostaríamos que as pessoas tivessem conosco. Eu também percebi vários comportamentos deselegantes e até mesmo grosseiros.

Por isso, algumas dicas:

Divida o guarda-chuva com alguém desprotegido. Cuide para que seu guarda-chuva não esbarre nas pessoas, e caso aconteça, peça desculpas.





Ao chegar num local fechado, deixe-o num porta guarda-chuvas; se não houver, pergunte ao responsável onde colocar.Não ande com o guarda-chuva pingando e molhando os locais.





No transporte público, atenção redobrada para não acertar ninguém e também não encostar o acessório molhado nas pessoas.

Quando comprar um guarda-chuva novo guarde o velho dentro do carro para doar para alguém em um momento de chuva. Ajudar um desconhecido é uma sensação maravilhosa.





Motoristas devem ter bastante atenção não só para não provocar acidentes, mas também para evitar passar rente ao meio-fio ou em poças dágua e não molhar pedestres:

Reduza a velocidade; acenda as lanternas e os faróis baixos para que o seu carro seja visto por outros motoristas.



