Saúde em volta do pescoço: conheça o colar de âmbar báltico

Naara começou a usar o acessório em Gael quando ele tinha 5 meses. E garante: o colar ajudou o filho a passar pela fase de dentição Crédito: Vitor Jubini

Sabemos que papais e mamães não medem esforços na hora de proteger seus pequenos. Porém, os processos de crescimento e desenvolvimento podem causar cólicas, enjoos, irritações na pele, dores... o que acaba deixando os pais estressados e cansados. Diante disso, qualquer coisa que apareça para amenizar esses desconfortos é mais que bem vinda.

O colar de âmbar báltico está entre essas alternativas. Ainda desconhecido de muita gente, é figurinha fácil na casa de quem tem bebê ou criança pequena. Muitas mamães estão aderindo ao acessório que promete aliviar as dores, principalmente, na fase de dentição do bebê. O âmbar é uma resina vegetal que se tornou fóssil há aproximadamente 50 milhões de anos, sendo encontrada principalmente na região dos Bálticos  as propriedades do colar só valem se as pedras forem dessa área.

A resina possui ácido succínico, e estudos afirmam que esse composto em contato com o corpo é liberado vagarosamente podendo atuar como analgésico e anti-inflamatório natural. Por isso, ajudaria na fase de dentição dos bebês, aliviando febres e dores.

Infelizmente, não existem comprovações científicas sobre o seu uso. A pediatra Francine Fiorot afirma que o uso do colar é um método terapêutico. "Até o momento não temos nenhuma pesquisa científica que mostre eficácia ao usar o colar de âmbar. É um método natural, ainda sem comprovação científica" afirma ela.

A médica ainda alerta para o risco de asfixia pelo uso de cordão em crianças muito pequenas, e recomenda o uso em outros locais do corpo, caso os pais queiram aderir ao acessório. "Caso a família opte por usar, o ideal seria colocar as pedras em pulseiras ou tornozeleiras, o que elimina o risco de estrangulamento. Mas ainda existe o risco da criança levar o colar na boca", diz ela.

Muitas celebridades já aderiram ao colar  como as modelos Candice Swanepoel, Gisele Bündchen e os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne  e compartilham fotos super fofas dos pequenos com o acessório em suas redes sociais. Por aqui não é diferente. A digital influencer Thanandra Torres começou a postar fotos do filho, José, com o colar quando ele ainda tinha quatro meses de vida. Comecei a pesquisar depois que ganhei de presente, mas ainda não notei grandes diferenças. Mesmo assim, acredito nos benefícios das terapias alternativas e continuo usando nele. Thanandra reconhece, no entanto, que José sempre passou superbem pelas fases mais críticas de yn bebê. Ele praticamente não teve nenhum sintoma de dentição. Muita gente que me segue pergunta sobre a peça. Indico porque acho que toda terapia alternativa é válida. Afinal, mal não faz, não é mesmo?, comenta ela.

A barista Naara Palleta começou a usar no filho, Gael, quando ele tinha 5 meses de idade e conta que o acessório ajudou a passar pela fase de dentição sem irritações ou incômodos. "A dentição do Gael começou relativamente cedo. Nasceram dois dentes de uma vez e foi muito choro, irritação e dificuldade para dormir. Depois do colar, ele passou pelo processo do nascimento de mais 9 dentes sem sentir nada. Após a retirada do cordão, mais dentes nasceram e a irritabilidade foi grande" afirma Naara.

Ela ressalta que nos primeiros meses retirava o colar durante a noite e seu uso não causou problemas na rotina do bebê. "Eu tirava o colar para dar o banho e, assim, garantir suas propriedades por mais tempo. Até os nove meses acredito que ele não sentia a presença do cordão, mas com a melhora da percepção ele começou a tentar tirar, acrescenta ela que indica o uso do colar, mas com os devidos cuidados e a certeza de a peça ter o certificado de autenticidade.

Bruna e Nicole, de 9 meses: "Ela não tem febre nem cólicas. Nunca sofreu reações a vacinas" Crédito: Ricardo Medeiros

A servidora pública Bruna Bayerl usa o acessório em sua bebê Nicole, hoje com nove meses de idade. Ela afirma que sentiu diferentes benefícios, até mesmo para além da melhora com a dentição. Conheci o colar quando eu ainda estava grávida, através de blogs. Pesquisei muito sobre o assunto e decidi comprar para a minha bebê. Uso nela desde os dois meses e percebi que realmente faz a diferença. Ela não tem febre, nunca teve reações a vacinas, salivação intensa, entre outras adversidades. Indico o cordão para todo mundo que tem crianças pequenas e bebês, ressalta.

A coordenadora de RH, Hemanoella Traba conheceu o colar através de uma amiga e começou a usar em seu filho, Murilo, quando ele tinha dois anos e meio. Meu filho tinha até duas crises de sinusite por mês, rinites incontroláveis e dermatite atípica  por causa das alergias. A partir do uso, as crises de sinusite desapareceram e quando a rinite tenta atacar ela vem de forma muito branda, sendo suficiente apenas uso de soro fisiológico. Antes do colar meu filho usava antibióticos e corticoides todo mês, conta.

Por vivenciar os benefícios do âmbar, ela começou a presentear seus sobrinhos com a peça. E afirma que eles também presenciaram melhoras na saúde. "Minha afilhada tinha crises de infecção urinaria de repetição. Após o uso do colar ela nunca mais teve nada. Já meu sobrinho, sempre sofreu com alergias. Ele mora em Londres e em agosto de 2017 veio ao Brasil - quando teve uma crise grave de alergia, com fechamento de glote. No dia seguinte ao episódio providenciei o âmbar e até hoje ele não apresentou mais nenhum quadro alérgico" relata ela, que é uma defensora da peça, inclusive para adultos. Tanto que ela e o marido também usam as pedras.

Cuidados que devem ser observados na hora de levar o acessório: