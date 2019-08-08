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Dicas da Nanda

Saiba usar a camisa por baixo de vestidos como agregador fashion

É possível criar combinações que são, tanto a cara do inverno, como a do verão

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 12:59
Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest
Considerada como uma super dica de styling, a tendência das sobreposições cada dia conquista mais adeptas que utilizam essa forma de se vestir como agregador fashion. Basta selecionar duas peças de roupa que, a princípio – ou pelo menos na maioria das vezes – são mais usadas separadamente e as unir em uma única produção.
> As peças de um ombro só são tendência na estação fria
Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest
É simples assim mesmo. E dá pra criar combinações que são, tanto a cara do inverno, como a do verão. Basta usar a criatividade.
> Invista no couro colorido e garanta um look chique e despojado
As camisetas com vestidos estampados ou coloridos são uma ótima opção, seja agora no inverno ou para o verão. Sem falar que deixam o visual bem mais divertido e colorido.
 
Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest
> Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora
E sabe do melhor? Essa tendência consegue reutilizar muitas peças do seu armário, sem ficar com aquela impressão de "roupa repetida". É pra somar!
 

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