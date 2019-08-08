Saiba usar a camisa por baixo de vestidos como agregador fashion

Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest

Considerada como uma super dica de styling, a tendência das sobreposições cada dia conquista mais adeptas que utilizam essa forma de se vestir como agregador fashion. Basta selecionar duas peças de roupa que, a princípio – ou pelo menos na maioria das vezes – são mais usadas separadamente e as unir em uma única produção.

Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest

É simples assim mesmo. E dá pra criar combinações que são, tanto a cara do inverno, como a do verão. Basta usar a criatividade.

As camisetas com vestidos estampados ou coloridos são uma ótima opção, seja agora no inverno ou para o verão. Sem falar que deixam o visual bem mais divertido e colorido.





Sobreposição também é chique Crédito: Pinterest

E sabe do melhor? Essa tendência consegue reutilizar muitas peças do seu armário, sem ficar com aquela impressão de "roupa repetida". É pra somar!