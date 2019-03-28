Saiba por que o ritual de beleza das orientais é o hit do momento

As orientais - em especial as coreanas - tem uma rotina de beleza que pode ter de 10 até 12 passos diários Crédito: Reprodução/ Instagram @gabrielasong

Os chamados segredos da beleza - principalmente nos cuidados com a pele - estão vindo do outro lado do oceano, mais precisamente dos países do Oriente – principalmente da Coreia. E isso tem acontecido graças a pele - alva e maravilhosa! – das orientais. Sem manchas, rugas, linhas de expressão ou poros aparentes, a pele das delas virou “objeto de desejo”. Tudo isso, graças a uma rotina de beleza adotada desde muito cedo e que, agora, caiu nas graças das mulheres do mundo inteiro.

As orientais são ensinadas desde criança a dedicar boa parte do tempo para cuidados diários com a pele, e adotam uma rotina de cuidados que pode ter de 10 a 14 etapas, as quais incluem: retirar a maquiagem com um óleo-emulsão, lavar o rosto com uma espuma de limpeza, esfoliar, tonificar, preparar a pele com um essence, fazer uma máscara facial, hidratar o rosto com um sérum, cuidar da região dos olhos, hidratar o rosto novamente, e por fim, abusar do protetor solar.

Pele clara é uma obsessão

A dermatologista Alessandra de Melo destaca que as muitas etapas dessa rotina de cuidados são o diferencial, juntamente com o protetor solar de uso diário. “Na Coreia, é comum se usar kits específicos, prontos e já sequenciais para cada tipo de pele. Porém, entre tantos cuidados destaco a proteção: como a pele clara é um ideal de beleza no país - até uma certa obsessão -, a indústria cosmética de lá investiu muito em filtros solares, que oferecem alta cobertura criando uma verdadeira barreira contra a luz solar, o que auxilia muito na prevenção de manchas, rugas e melasma”, complementa a médica. Alessandra também destaca que a pele das orientais têm uma maior produção de colágeno e, por isso, passa por um processo de envelhecimento mais lento e menos visível. Mas, mesmo assim, pode ser mais sensível, propensa a ser mais oleosa e se bronzear com facilidade - outro ponto pelo qual as mulheres orientais usam e abusam da proteção solar.

Para as brasileiras, é difícil seguir a risca uma rotina de cuidados com a pele fidedigna a das mulheres orientais, principalmente pelas diferenças no clima, e nos traços e características da própria pele. A dermatologista Karina Mazzini afirma que o mais importante é lembrar que cada tipo de derme necessita de cuidados específicos. “O importante é não replicar a ‘rotina milagrosa de beleza’, que muitas vezes é exposta na internet, mas sim fazer uma avaliação completa e analisar, com um especialista, o que mais se encaixa ou não para cada tipo de pele”, esclarece Karina.

Por isso, alcançar a pele de uma oriental é pouco provável, já que existem inúmeras variações de tipos de pele. Porém, Karina ressalta que é possível deixar as regiões do rosto e do pescoço com poucas manchas e linhas de expressão, dando a percepção de jovialidade. “Pode-se investir em limpezas à base de óleo ou de água, esfoliação, tônicos faciais, essências, tratamento com séruns e boosters, máscara de papel, creme para os olhos, hidratação e filtro solar”, indica a dermatologista. E ela ainda complementa: “Cada tipo de pele possui sua própria demanda de cuidados, mas um aprendizado universal que podemos adotar a partir dos cuidados coreanos é a disciplina em limpar, hidratar, nutrir e proteger a pele do sol, diariamente”, finaliza.