Saiba os cuidados necessários com o seu pet ao dedetizar a sua casa

Meu querido diário... Ando ouvindo um papo estranho aqui em casa. Parece que teremos que ficar pelo menos 48 horas fora por conta de uma tal de dedetização. Eu e Frida estamos morrendo de medo. Nunca saímos do nosso cantinho, só quando vamos ao veterinário. Enfim, parece que é necessário. O problema em casa é uma tal de traça. Acho que é porque minha mamis Claudia faz arte com papel (tem um montão aqui), então tem aparecido uns bichinhos desses pela casa. Ou será que é por causa da estante cheia de livros? Não entendo muito bem, dizem que as traças gostam de ambiente úmidos, mas aqui em casa é super claro e sempre bate o sol da manhã. Enfim, segundo os especialistas, a dedetização envolve o uso de materiais tóxicos e muito nocivos, não só para os insetos, mas também para os animais de estimação. Os produtos usados podem causar danos à saúde através de inalação, ingestão e até mesmo absorção pela pele. Isso quer dizer que mesmo depois, todo cuidado é pouco, pois podemos comer o inseto envenenado (isso mais em relação às baratas). O que sei é que depois da dedetização é necessário passar pano no chão da casa toda. Mas, pesquisando na internet, vi uma dica da Lucy Mizael muito legal (mais natural) para matar traças. Vou falar para as minhas mamis tentarem isso antes de contratar essa tal de dedetizadora. É só ferver por 5 minutos uma xícara de água com 20 cravos da Índia. Depois, é só retirar os cravos e acrescentar uma xícara de álcool. Colocar em um borrifador e mandar ver nas paredes, nos armários, nas gavetas, despensas... Outra coisa que ajuda, segundo ela, é limpar esses pontos com vinagre de álcool branco. E tem mais, vale espalhar dentro dos armários alguns saquinhos de organza com cravos da Índia, pimenta-do-reino, louro ou cânfora. Será que alguém pode me dar uma luz sobre o assunto? É só enviar para o e-mail ali em cima da página. Lambeijos.