Saiba como se conscientizar sobre os transtornos mentais

Segundo a OMS, 20% dos adolescentes adoecem com depressão, que é uma das principais causas do suicídio no mundo Crédito: Shutterstock

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta sofrem com algum tipo de transtorno mental. Mesmo com números tão altos, a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas em todo o mundo. Além da falta de recursos voltados para a área, o assunto “saúde mental” ainda é visto com muito tabu pela sociedade. Afinal de contas, vivemos em uma realidade que vende o bem-estar e a felicidade como status e reconhecimento.

E você sabe o que é a psicofobia? É o preconceito contra as pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental. No Brasil, o termo foi cunhado pela Associação Brasileira de Psiquiatria (APB) a partir da sugestão do mestre do humor Chico Anysio. O humorista, que lutou contra a depressão por 24 anos, sentiu a falta de uma palavra que definisse essa intolerância, da mesma forma que existia para o racismo e para a homofobia, por exemplo. Chico Anysio nasceu no dia 12 de abril de 1931, e por isso a data foi escolhida como Dia de Enfrentamento à Psicofobia.

De acordo com o psiquiatra Valdir Campos, presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (APES), o estigma impregnado na questão da saúde mental atrapalha o tratamento e pode agravar o quadro. “Infelizmente, qualquer sinal de depressão, tristeza ou ansiedade, por exemplo, é visto como fraqueza pela maioria das pessoas. Vivemos na era das selfies e dos sorrisos forçados nas redes sociais. Quem abre o celular e não se enxerga nessas mídias, acaba se isolando, ou escondendo que tem um problema. As pessoas têm vergonha de pedir ajuda. E são poucas as que estão dispostas a ajudar”, diz o psiquiatra.

Os transtornos psicológicos afetam pessoas cada vez mais jovens. Segundo a OMS, 20% dos adolescentes adoecem com depressão, que é uma das principais causas do suicídio no mundo. Somente no Brasil, a estimativa é de que 50 milhões de pessoas tenham algum tipo de transtorno mental. São pessoas que muitas vezes sofrem caladas, por medo do preconceito ou por não terem a quem pedir ajuda.

“Quem tem algum transtorno mental precisa lembrar que não está sozinho nessa luta. Existem milhões de pessoas em situações parecidas. Com o tratamento adequado, é possível vencer a doença, ou ter uma vida saudável e funcional. A demora na busca pelo tratamento pode inclusive agravar o quadro”, afirmou Valdir Campos.