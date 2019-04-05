Saiba como deixar o look brilhoso mais descolado

Meio futurístico, meio anos 80, depende do seu ponto de vista. O negócio é que os metalizados sempre marcam presença de alguma forma no look. Seja nas bijoux, nos sapatos, nas bolsas ou no look, um pouco de brilho sempre vai bem, não importa a década.

E embora a polêmica do brilho durante o dia ainda seja um assunto em pauta, estou aqui para incentivar você a quebrar as "regras" e se jogar nos tons metálicos com estilo e elegância de sobra. Misturados com peças mais descoladas como o jeans, camiseta, moletom e tênis, por exemplo. Essas peças vão deixar seu look cheio de bossa. Os protagonistas dessa estação são os metalizados moderninhos, garanto que o resultado é chiquérrimo!