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Fernanda Trindade

Saiba como deixar o look brilhoso mais descolado

A colunista Fernanda Trindade ensina que os metalizados e brilhantes marcam presença, mas existem truques para deixar a produção despojada e fashionista

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 19:40

Publicado em 

05 abr 2019 às 19:40
Meio futurístico, meio anos 80, depende do seu ponto de vista. O negócio é que os metalizados sempre marcam presença de alguma forma no look. Seja nas bijoux, nos sapatos, nas bolsas ou no look, um pouco de brilho sempre vai bem, não importa a década.
> Blazer é tendência e pode ser usado como sobreposição - ou peça única
E embora a polêmica do brilho durante o dia ainda seja um assunto em pauta, estou aqui para incentivar você a quebrar as "regras" e se jogar nos tons metálicos com estilo e elegância de sobra. Misturados com peças mais descoladas como o jeans, camiseta, moletom e tênis, por exemplo. Essas peças vão deixar seu look cheio de bossa. Os protagonistas dessa estação são os metalizados moderninhos, garanto que o resultado é chiquérrimo!
 

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