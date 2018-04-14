Sagrado feminino: corrente defende reconexão da mulher com o feminino

Anny Beth é adepta há dois anos Crédito: Acervo Pessoal

Foi há dois anos, durante a aula na pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que a servidora pública federal Anny Beth Bernardo teve a experiência que mudaria para sempre seu modo de ver a vida. O aprendizado mais significativo foi o de aprender a lidar comigo para saber lidar com o outro, conta.

A vivência apresentada aos alunos foi a Bênção Mundial do Útero, movimento onde mulheres de vários países se conectam em horários pré-estabelecidos para meditar e despertar o feminino divino, a feminilidade e a espiritualidade. Durante a noite, para a minha surpresa, após a vivência, eu senti cólicas como as que sentia quando menstruava, e eu nem tenho mais os ovários e o útero. Foi uma experiência maravilhosa, pois eu me senti inteira, como se todos os órgãos do sistema reprodutor estivessem presentes, relata.

Aos 54 anos, Anny é adepta do Sagrado Feminino, corrente que promove ensinamentos sobre aspectos físicos e mentais da figura feminina. É a consciência dos ciclos femininos (como o da menstruação), da capacidade de criação e acolhimento (gestação) e da força da mulher. É a reconexão consigo mesma e a harmonização de tudo isso com a natureza. Os encontros de mulheres que participo ocorrem durante um final de semana por mês. Neles, os aprendizados das fontes de sabedoria, a aceitação sem julgamentos e o respeito pela história de vida de cada uma  somados às vivências práticas  nos ajudam a aprender a reverenciar a natureza, respeitar o nosso próprio corpo, seus ciclos, e encontrar a sabedoria primal que nos faz sentir a vida como um direito legítimo, inato, a ser vivida com integridade, alegria e plenitude.

Ela explica que movimento do Sagrado Feminino não se trata apenas de uma forma de empoderamento das mulheres, mas de um movimento de empoderamento humano, necessário para a evolução do ser. O movimento feminista foi significativamente importante para liberar os atributos da energia masculina na mulher, possibilitando que, na luta pela igualdade de direitos, nossas necessidades pessoais, sociais e profissionais fossem atendidas. Porém, é necessário liberar a energia do feminino na própria mulher. É indispensável que o homem também permita a emergência em si dos atributos e virtudes, para a sua própria cura e a cura do planeta, explica Anny, ressaltando a sensação após as vivências. Eu saio dos encontros confiante em mim e na minha capacidade de contribuir para a mudança que desejo ver no mundo.

Resgate de si

Bianca Campagnoli realiza o Encontro das Deusas. "Promovo a união entre as mulheres, a quebra dos estigmas, o empoderamento Crédito: Acervo Pessoal

Aos 13 anos, Bianca Campagnoli já tinha uma necessidade latente de entrar em transe. Foi através da dança do ventre que descobri o sagrado feminino. Essa filosofia de vida, essa auto-descoberta através da outra como irmã, como um círculo sagrado de irmandade que expurga todos os sentimentos competitivos que foram inseridos num sistema patriarcal. É o resgate da mulher como pilar de uma sociedade, como geradora, matriarca, curandeira com um potencial energético universal. Estudos energéticos falam que, unindo três ou mais mulheres em um círculo, a energia fica tão forte que pode promover a cura de um ente no outro lado do mundo, relata.

A professora de dança do ventre, pesquisadora e facilitadora do Sagrado Feminino, conta que a prática envolve respirações, atividades corporais, danças circulares, rodas de conversas, palestras sobre vários temas do sagrado. Tudo isso durante um dia inteiro ou boa parte dele para facilitar a focalização na energia a ser trabalhada. O local geralmente é na natureza, todas as práticas são voltadas à potencialização da energia feminina. A sensação maior é de estar em transe.

Há sete anos ela realiza o Encontro das Deusas. Trabalho com o sagrado feminino há 23 anos. Promovo a união entre as mulheres, a quebra dos estigmas, o empoderamento, além de trabalhar a energia sútil curadora de si e do próximo, bloqueios psicológicos diversos, habilidades motoras que facilitam no processo de desprendimento.

Para ela, essa união entre as mulheres é uma forma de aumentar suas forças, de ampliar a essência, de resgatar a mulher em si. Creio em um mundo mais harmônico, onde tudo é sagrado, e espero que essa visão estimule o respeito e o amor ao próximo.

Estado divino

Ana Paula Tongo pratica a bênção do útero, resultado de uma longa viagem de descoberta Crédito: Marcelo Prest

A especialista em engenharia de produção Ana Paula Tongo começou a se interessar pelas energias feminina e masculina há alguns anos, de uma forma sútil. Me senti meio que enganada por uma pessoa muito próxima e me dei conta que, para isto ter acontecido, estava desconectada. Queria me conectar com a minha essência feminina real.

Ela também pratica a bênção do útero, que é o resultado de uma longa viagem de descoberta, desenvolvimento espiritual e experiência na cura e no ensino das mulheres sobre as suas energias cíclicas e sobre a sua natureza. O termo útero é usado para descrever o centro de energia que está na parte baixa da barriga e que é a fonte da energias femininas, quer elas tenham um útero físico ou não. O conceito de uma bênção pode ser definido como uma ação que devolve algo que é mundano ao seu estado original, o sagrado. Portanto, a bênção do útero é um caminho para despertar as autênticas energias femininas e retornar à feminilidade, levando-a de volta ao seu estado divino. É feito em casa, ou num lugar sossegado. A sensação é de presença, cura, ampliação da percepção feminina. É uma sensação muito pessoal. Sinto que minha energia feminina está mais conectada e aflorada.

A meditação ocorre em cinco luas cheias durante o ano. A lua cheia é escolhida porque a energia da bênção é um reflexo da Mãe Divina  em muitas culturas ao redor do mundo, a lua é vista como feminina e a lua cheia como a mãe de todos. Mais de 150 mil mulheres no mundo marcam alguns horários do dia para praticar a bênção do útero durante esse período da lua. São mulheres do mundo inteiro mentalizando a força e a pureza, conta Ana.

Ela explica que a experiência é muito individual e também pode variar de acordo com a fase do ciclo menstrual. Para ela, é preciso que as mulheres fiquem atentas ao chamado. Eu observo que as mulheres estão atentas, contudo por estarem, em sua maioria, sobrecarregadas ou ligadas no automático acabam se desconectando com alguns aspectos, mas todas nós temos o sagrado feminino, é só acessar.

Busca pessoal

Para Maria Sanz Martins, é importante o resgate da essência da mulher Crédito: Vitor Jubini

A designer e escritora Maria Sanz Martins carrega tatuado no corpo o símbolo de um coração sagrado. Eu decidi trazer para o corpo a essência do movimento. Eu precisava dar um signo, performar tudo que estava acontecendo dentro de mim e vinha sentindo há muito tempo. Tudo começou quando ela voltou de uma feira de moda, na França, onde participou expondo seus quimonos. Cheguei em Vitória com vontade de fechar o ciclo com chave de ouro, e fui participar de uma meditação com tambores  mal sabia que esse seria o início de novo caminho pra mim, conta.

A experiência mexeu fortemente com Maria, que acabou encontrando o sagrado feminino. Leu, pesquisou e, tempo depois, estava no interior de São Paulo participando de um retiro com outras mulheres. Fui sem ter ideia do que iria encontrar. É utilizada a medicina do corpo, onde se propõe que ele traga as suas verdades, dê acessos, deixando bem nítido o quanto estamos afastados dele. E mais: neutralizando a voz de nosso corpo com remédios e se mantendo nesse padrão limitante que é o patriarcado. É o resgate desse lado mais feminino, da ancestralidade e o que foi a nossa história.

Maria conta que esse é um processo longo e individual. E que fez anos de escavação na busca pelo autoconhecimento. Até que o sagrado apareceu para mim. Talvez, se tivesse acontecido há dois anos, não ia fazer sentido, eu iria querer teorizar ou julgar. Encontrei no momento em que estava pronta.

O retiro, que durou alguns dias, começou com uma dança para lua. Também teve meditação, vipassanã (meditação do silêncio), ioga e outras danças. Nada é muito falado. Cada minuto é uma vivência. A sensação mais forte é a de que você é parte de um todo. Você passa a ser refletida na outras mulheres, todo mundo é a mesma coisa. Tudo o que você está julgando faz parte de você. Foi tudo muito poderoso para mim, revela.

Ela conta que o mundo ficou muito competitivo e esquecemos de colaborar uns com os outros. Por isso é importante o resgate da essência. E esse caminho começa pela mulher, somos um bom viés para isso, já que somos almas criativas. O homem também precisa dessa essência, não é uma competição entre nós e eles. Esquecemos que estamos aqui para colaborar, se isso não acontecer não iremos andar para frente.

O papel da imersão é a busca do despertar, já que, segundo o sagrado, todo mundo tem algo divino. A gente precisa ganhar consciência cada vez mais. Dar luz para a nossa essência que está muito reprimida. Acho que não volto mais atrás, conta ela, que voltou recentemente de um retiro.