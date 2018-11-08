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Viagem

Rum: produção da bebida é tradição nas Ilhas Maurício

Um dos passeios é a visita na Rhumerie Chamarel, fábrica de rum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:47

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:47

Vista da fábrica de rum Crédito: Guilherme Sillva
Basta andar de carro  não estranhe, já que em Maurício a mão é inglesa  pelas rodovias para perceber que a principal atividade agrícola da ilha é a plantação da cana-de-açúcar. Além da exportação, boa parte da produção é usada para a fabricação de rum. A bebida é o símbolo do país.
Por isso, vale a pena fazer a visita na Rhumerie Chamarel, fábrica de rum. A guia da própria fábrica explica todas as etapas de produção - da cana, que é colheita à mão, à produção das milhares de garrafas da bebida. O turista pode experimentar vários sabores de rum, entre eles o de baunilha, e ainda comprar os produtos na lojinha.
Visitantes podem degustar o rum na fábrica Crédito: Guilherme Sillva
É no Sul do país, no parque Chamarel, que também está a Terra das 7 cores, que possui um colorido intenso e diferenciado em seu solo vulcânico. Cada cor é formada por um tipo de mineral que oxidou. No mesmo parque ainda é possível ver as tartarugas gigantes.
Dependendo do ponto da Ilha em que você estiver hospedado  do nosso hotel era cerca de 2h de carro  o passeio se torna distante. Por isso é bom se precaver com água e comida. O nosso grupo ganhou um piquenique personalizado feito num parque - com sanduíches, macarrão, salada, iogurte, macarons e bolinhos de chocolate - enviado pelo hotel.
*O repórter viajou a convite do The Residence Mauritius, da South African Airways e do Peermont Doreale Grande Hotel

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