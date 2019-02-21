Rolinho de acelga com brócolis e maçãs Crédito: Divulgação

Ingredientes:

04 folhas de acelga

01 maçã Fuji em cubos

1/2 brócolis em pequenas flores

50g de nozes picadas

01 cebola em cubos

02 dentes de alho picados

01 colher de sopa de cúrcuma

em pó

50 ml de azeite

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque água para ferver. Ao lado, disponha um recipiente com água gelada e umas pedras de gelo. Tenha à mão uma assadeira forrada com papel-toalha.

Uma a uma, passe as folhas de acelga pela água fervente, por cerca de um minuto. Em seguida, transfira para a água gelada. Escorra bem em uma peneira a acomode-as abertas sobre o papel toalha.

Seque as folhas adicionais o máximo possível. Reserve. Em azeite, refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e a cúrcuma. Refogue mais um pouco.

Disponha o brócolis e mexa até que estejam ao dente. Adicione a maçã e cozinhe rapidamente e junte as nozes. Tudo deve ficar bem sequinho.

Numa bancada, recheie cada folha de acelga com cerca de duas colheres de sopa da mistura. Enrole formando um charuto.

Leve à geladeira por uma hora para firmar. Corte os “charutos” em cinco fatias cada. Retorne para a geladeira. Para servir, leve ao forno por cerca de 10 minutos.

Sirva quente.

Propriedades funcionais: