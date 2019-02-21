Rolinho de acelga com brócolis e maçãs

Ingredientes:
04 folhas de acelga
01 maçã Fuji em cubos
1/2 brócolis em pequenas flores
50g de nozes picadas
01 cebola em cubos
02 dentes de alho picados
01 colher de sopa de cúrcuma
em pó
50 ml de azeite
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque água para ferver. Ao lado, disponha um recipiente com água gelada e umas pedras de gelo. Tenha à mão uma assadeira forrada com papel-toalha.
Uma a uma, passe as folhas de acelga pela água fervente, por cerca de um minuto. Em seguida, transfira para a água gelada. Escorra bem em uma peneira a acomode-as abertas sobre o papel toalha.
Seque as folhas adicionais o máximo possível. Reserve. Em azeite, refogue a cebola até ficar translúcida. Acrescente o alho e a cúrcuma. Refogue mais um pouco.
Disponha o brócolis e mexa até que estejam ao dente. Adicione a maçã e cozinhe rapidamente e junte as nozes. Tudo deve ficar bem sequinho.
Numa bancada, recheie cada folha de acelga com cerca de duas colheres de sopa da mistura. Enrole formando um charuto.
Leve à geladeira por uma hora para firmar. Corte os “charutos” em cinco fatias cada. Retorne para a geladeira. Para servir, leve ao forno por cerca de 10 minutos.
Sirva quente.
Propriedades funcionais:
Este é um prato extremamente rico em micronutrientes. A maçã deixa a pele mais saudável e bonita e a pectina presente em sua casca é uma boa aliada do emagrecimento e no controle de glicose. Além disso atua como reguladora do trato intestinal. O brócolis é benéfico para a digestão, regula os sistemas cardiovascular e imunológico, tem propriedades anti-inflamatórias e pode inclusive prevenir o câncer. Além disso, é rico em fibras, muito rico em vitamina C e possui potássio, B6 e vitamina A. Aliado aos fortes poderes anti-inflamatórios da cúrcuma, as nozes atuam na redução dos efeitos da síndrome metabólica.