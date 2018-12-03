Restaurante em Vitória é pet friendly e oferece até menu canino

Alguns restaurantes de vix já são pet friendly Crédito: Divulgação

Pet friendly

Olha que legal! A The Black Beef, hamburgueria artesanal, acaba de chegar a Vitória, na Praia do Canto, e é pet friendly. A casa oferece até um menu especial  o Totó - para os cachorros, um sorvete de baunilha 100% à base de leite, acompanhado de um biscoito canino (R$ 6,00). A água é cortesia para todos os pets. Adoramos!

Diário de chloé

O que eu tenho?

Meu querido diário... Minhas mamis estão muito preocupadas comigo. Sempre fui uma gatinha sociável, esperava as duas na porta de casa, assistia novela deitada no sofá ao lado delas, só dormia na cama da Claudia, bem coladinha nela, e adorava um chamego. Mas agora só ando me escondendo pelos cantos da casa. E quando me pegam no colo, fico brava, bufando. Isso começou depois que a minha amigata Frida, que também mora aqui em casa, ficou doente, e todos os cuidados voltaram-se para ela.

Minhas mamis estão em dúvida se esse comportamento é apenas ciúmes ou outra coisa mais grave. Pesquisando na internet, descobri que é necessário

observar mudanças de comportamento em felinos. Pois somos animais metódicos, que normalmente seguem uma rotina, e qualquer alteração no comportamento pode significar desde uma doença física ou clínica, até estresse. O principal é verificar se paramos de comer. Mas isso não aconteceu comigo, não! Na hora da merenda saio rapidinho da minha toca (risos). Outra característica de que a coisa não vai muito bem, é fazer as necessidades fora da caixa de areia. De vez em quando, isso acontece aqui em casa, difícil é elas saberem se sou eu ou a Frida, mas é uma situação esporádica, então, não é necessariamente uma mudança de comportamento. E o pior é que eu não sei miar, porque o miado diferente também indica alguma coisa.

Clinicamente, não parece que estou mal. O que mudou mesmo foi o comportamento, e isso também pode ser ocasionado por medo ou trauma que possa ter vivido. Dizem que fazer mudanças internas na casa, também pode provocar alteração de comportamento nos felinos. Seja o que for, minhas mamis já disseram que vão me levar de novo naquele tal de veterinário (que eu detesto, miauf!).

Vocês gateiros podem me ajudar? Se souberem algo a respeito do tema, por favor me escrevam. Lambeijos

Me adota, vai!?

Gente eu sou um filhotinho sem raça definida abandonado com sete irmãos. Somos em cinco machos e três fêmeas, todos bem parecidos. Já estamos vacinados e vermifugados e vamos ficar de porte médio. Somos brincalhões e adoramos carinho. Estamos precisando de um lar. Gostou da gente? Então vem nos buscar. Fomos acolhidos pelas Patas em Ação. É só fazer contato pelo WhatsApp 99943-3984.

#eobichoag

Olha que imagem linda a Izabel Mendonça enviou de seu mascote que está no Instagram, com a conta (@twoogoldenretriever): Ontem a tarde fui passear e fiquei muito, muito feliz, porque encontrei minha mãe/madrinha @bianca.coutinho.73 que também já me encheu de amor e carinho. Abanei o rabo, pulei, lambi, fiz toda a festa que ela merecia.

O natal também é dos pets Crédito: Divulgação

Natal pet