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Saúde

Remédio contra câncer de mama é considerado terapia inovadora

Quando utilizado em combinação com terapia endócrina oral para pacientes com câncer de mama avançado HR+/HER2-, apresentou 'eficácia superior'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:38

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:38

Medicamento Kisqali Crédito: Reprodução
O medicamento Kisqali para o tratamento do câncer de mama obteve o status de "terapia inovadora" da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), anunciou nesta quarta-feira o grupo farmacêutico suíço Novartis.
Quando utilizado em combinação com terapia endócrina oral para pacientes com câncer de mama avançado HR+/HER2-, apresentou "eficácia superior", de acordo com o estudo clínico de fase III Monaleesa-7 dedicado a essa droga, informou a empresa.
O câncer de mama antes da menopausa é o câncer mais mortal entre as mulheres com idades entre 20 e 59 anos.
A FDA concede o estatuto de "terapia inovadora" para acelerar o desenvolvimento e testes de novas drogas para doenças graves ou potencialmente mortais "se o tratamento demonstrar um avanço substancial em relação ao tratamento disponível em pelo menos um critério médico significativo", indicou Novartis em sua declaração.

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