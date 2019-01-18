Receita de sardinhas assadas com legumes

Tempere os filés de sardinha com limão e sal. Unte uma assadeira com azeite e coloque a sardinha por cima. Regar com restante do azeite. Reserve.

Leve ao fogo uma frigideira com azeite, junte a abobrinha e a cebola. Refogue. Acrescente os tomates, o vinho e o alecrim, refogue por 5 minutos. Coloque a sardinha numa travessa, cubra com molho, salpique o manjericão ou salsinha. Sirva quente ou fria.