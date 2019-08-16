Quadrinhos "mãe de pet" e adoção são as novidades na coluna 'É o bicho'

Quadrinhos charmosos
Você é apaixonado por pets como eu? Então vai amar estes quadrinhos em MDF e vidro da Pot Pet. Dá para fazer uma composição bem legal naquele cantinho especial da casa. Custa: R$ 59,90 cada. Acesse www.pot.pet
Me adota, vai!
Olá pessoal! Eu sou o Negão, vivia com um morador de rua, mas fiquei muito doente e ele acabou me entregando para o projeto @pra.mia. Fui tratado e agora estou pronto para adoção, mas já fui para várias feiras de adoção e ninguém me escolhe para fazer parte da família. Resolvi, então, colocar minha foto aqui, quem sabe alguém gosta de mim e vem me buscar. Eu tenho tanto amor para dar... Interessados podem entrar em contato pelos Instagram: @pra.mia e @mrscvv ou pelo telefone (27) 99759-3545
#eobichoag
Gente, olha só a elegância da Bibi! Essa gatinha linda foi adotada por Dani Imberti, que a resgatou da rua muito doente. Após todos os cuidados médicos, e de muito amor, ela, agora, exibe toda sua beleza. Adoramos!