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Por Rachel Martins

Quadrinhos "mãe de pet" e adoção são as novidades na coluna 'É o bicho'

A colunista da Revista.Ag, Rachel Martins, é quem te conta os detalhes de tudo sobre o universo pet nessa semana

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 10:35
É o bicho Crédito: Divulgação
 
Quadrinhos charmosos
Você é apaixonado por pets como eu? Então vai amar estes quadrinhos em MDF e vidro da Pot Pet. Dá para fazer uma composição bem legal naquele cantinho especial da casa. Custa: R$ 59,90 cada. Acesse www.pot.pet
É o bicho Crédito: Divulgação
Me adota, vai!
Olá pessoal! Eu sou o Negão, vivia com um morador de rua, mas fiquei muito doente e ele acabou me entregando para o projeto @pra.mia. Fui tratado e agora estou pronto para adoção, mas já fui para várias feiras de adoção e ninguém me escolhe para fazer parte da família. Resolvi, então, colocar minha foto aqui, quem sabe alguém gosta de mim e vem me buscar. Eu tenho tanto amor para dar... Interessados podem entrar em contato pelos Instagram: @pra.mia e @mrscvv ou pelo telefone (27) 99759-3545
> Bazar em shopping de Vila Velha arrecada dinheiro para causa animal
É o bicho Crédito: Divulgação
#eobichoag
Gente, olha só a elegância da Bibi! Essa gatinha linda foi adotada por Dani Imberti, que a resgatou da rua muito doente. Após todos os cuidados médicos, e de muito amor, ela, agora, exibe toda sua beleza. Adoramos!
 

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