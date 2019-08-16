Quadrinhos "mãe de pet" e adoção são as novidades na coluna 'É o bicho'

Olá pessoal! Eu sou o Negão, vivia com um morador de rua, mas fiquei muito doente e ele acabou me entregando para o projeto @pra.mia. Fui tratado e agora estou pronto para adoção, mas já fui para várias feiras de adoção e ninguém me escolhe para fazer parte da família. Resolvi, então, colocar minha foto aqui, quem sabe alguém gosta de mim e vem me buscar. Eu tenho tanto amor para dar... Interessados podem entrar em contato pelos Instagram: @pra.mia e @mrscvv ou pelo telefone (27) 99759-3545