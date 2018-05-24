Pulseirismo: Saiba como aderir à tendência

Mix de pulseiras masculinas é tendência Crédito: Pinterest

Já parou para pensar que os acessórios costumam ser eleitos como uma parte secundária na hora que vamos nos vestir? Pasmem, meus caros  essa realidade vai mudar muito em breve.

Os acessórios são uma mão na roda para o homem contemporâneo, servindo não só de truque de estilo, mas também como o contraponto certeiro naquela produção mais clássica. Para quem já fez escola, meus parabéns. Para quem ainda precisa de um pequeno empurrão, vale começar pelas pulseiras. Os pulsos são, a bem da verdade, a parte do corpo genuinamente masculina quando pensamos nos complementos. Os relógios são o produto referência nesse quesito. Porém, agora, não mais.