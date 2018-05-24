Pulseirismo: Saiba como aderir à tendência

Já parou para pensar que os acessórios costumam ser eleitos como uma parte secundária na hora que vamos nos vestir? Pasmem, meus caros essa realidade vai mudar muito em breve.
Os acessórios são uma mão na roda para o homem contemporâneo, servindo não só de truque de estilo, mas também como o contraponto certeiro naquela produção mais clássica. Para quem já fez escola, meus parabéns. Para quem ainda precisa de um pequeno empurrão, vale começar pelas pulseiras. Os pulsos são, a bem da verdade, a parte do corpo genuinamente masculina quando pensamos nos complementos. Os relógios são o produto referência nesse quesito. Porém, agora, não mais.
O mercado já ensaia há algum tempo o domínio das pulseiras como o it-acessório do homem. E não pense que estamos falando de tendência de moda europeia. As pulseiras da Red Skull, por exemplo, são fabricadas em solo capixaba e vêm conquistando não apenas os homens, mas também as mulheres com coleções cápsula, como a desenvolvida por Gretchen, e que chegou até as mãos de outra cantora, Katy Perry.