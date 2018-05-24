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Pulseirismo: Saiba como aderir à tendência

Dudu Altoé explica como os acessórios podem transformar os looks masculinos. Quem tem medo de ousar pode começar pelas pulseiras

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:36
Mix de pulseiras masculinas é tendência Crédito: Pinterest
Já parou para pensar que os acessórios costumam ser eleitos como uma parte secundária na hora que vamos nos vestir? Pasmem, meus caros  essa realidade vai mudar muito em breve.
Os acessórios são uma mão na roda para o homem contemporâneo, servindo não só de truque de estilo, mas também como o contraponto certeiro naquela produção mais clássica. Para quem já fez escola, meus parabéns. Para quem ainda precisa de um pequeno empurrão, vale começar pelas pulseiras. Os pulsos são, a bem da verdade, a parte do corpo genuinamente masculina quando pensamos nos complementos. Os relógios são o produto referência nesse quesito. Porém, agora, não mais.
O mercado já ensaia há algum tempo o domínio das pulseiras como o it-acessório do homem. E não pense que estamos falando de tendência de moda europeia. As pulseiras da Red Skull, por exemplo, são fabricadas em solo capixaba e vêm conquistando não apenas os homens, mas também as mulheres com coleções cápsula, como a desenvolvida por Gretchen, e que chegou até as mãos de outra cantora, Katy Perry.

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