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Princesa Eugenie fez questão de mostrar cicatriz em seu casamento

Aos 12 anos, a princesa passou por uma cirurgia, e afirmou que o ato foi uma maneira de homenagear quem cuidou dela e também quem passa pela mesma situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:31

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:31

A princesa escolheu um modelo de vestido de noiva decotado nas costas, deixando à mostra sua cicatriz Crédito: Reprodução/ Instagram @kensingtonroyal
A neta da Rainha Elizabeth se casou na última sexta-feira (12) com o empresário Jack Brooksbank, na capela de Windsor, e um fato chamou a atenção: a princesa fez questão de usar um vestido de noiva decotado nas costas, que deixou à mostra sua cicatriz. 
A explicação para o fato veio de uma entrevista da princesa Eugenie no programa "This Morning", antes do casamento. "Sou uma referência. E fiz uma operação quando tinha 12 anos nas costas, e você verá na sexta-feira, mas é uma maneira adorável de homenagear as pessoas que cuidaram de mim e também é uma maneira de homenagear os jovens que passam por isso" disse ela, sugerindo que deixaria sua cicatriz à mostra. 
Aos 12 anos, a princesa passou por uma cirurgia para tratar uma escoliose - uma curvatura na coluna, e com o ato em seu casamento quis mostrar que as pessoas não devem ter vergonha de suas marcas, pois ela representam quem realmente somos.
Além disso, sabemos que cada cicatriz guarda uma história, e todas elas fazem parte de momentos marcantes da nossas vidas. E ai, qual é a história por traz da sua cicatriz? 

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