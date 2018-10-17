Princesa Eugenie fez questão de mostrar cicatriz em seu casamento

A princesa escolheu um modelo de vestido de noiva decotado nas costas, deixando à mostra sua cicatriz Crédito: Reprodução/ Instagram @kensingtonroyal

A neta da Rainha Elizabeth se casou na última sexta-feira (12) com o empresário Jack Brooksbank, na capela de Windsor, e um fato chamou a atenção: a princesa fez questão de usar um vestido de noiva decotado nas costas, que deixou à mostra sua cicatriz.

A explicação para o fato veio de uma entrevista da princesa Eugenie no programa "This Morning", antes do casamento. "Sou uma referência. E fiz uma operação quando tinha 12 anos nas costas, e você verá na sexta-feira, mas é uma maneira adorável de homenagear as pessoas que cuidaram de mim e também é uma maneira de homenagear os jovens que passam por isso" disse ela, sugerindo que deixaria sua cicatriz à mostra.

Aos 12 anos, a princesa passou por uma cirurgia para tratar uma escoliose - uma curvatura na coluna, e com o ato em seu casamento quis mostrar que as pessoas não devem ter vergonha de suas marcas, pois ela representam quem realmente somos.