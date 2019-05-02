Preenchimento labial dá volume e contorna os lábios de maneira natural

Um procedimento que conquistou celebridades como Kylie Jenner (responsável pela popularização do método), Emily Ratajkowski, Anitta, Bruna Marquezine e Luísa Sonza já caiu no gosto das capixabas, mas agora conquista cada vez mais o público jovem, que busca lábios mais definidos e maiores, porém sem extrapolar os limites e contornos naturais da boca.

O preenchimento labial é um procedimento estético a fim de delinear o contorno, aumentar o volume ou até projetar os lábios. É feito com ácido hialurônico, por ser uma substância que já existe no organismo, e que quando injetada preenche os espaços entre as células, causando volume e também um efeito natural. “A procura é maior por mulheres na faixa dos 40, mas as mais jovens estão buscando apenas aquele efeito ‘gloss’ nos lábios, como se não parecessem que foram preenchidos, seguindo as proporções da face”, esclareceu a dermatologista Sandra Federici.

Apesar da febre do preenchimento, Sandra ressalta a importância de procurar um médico especializado para fazê-lo, pois ele é quem vai avaliar a situação da boca, e decretar se o procedimento pode de fato ser realizado. Ela detalha que a aplicação do produto durante o preenchimento em si é simples, com duração média de 20 minutos. “É aplicada uma anestesia tópica, mas em alguns casos, se o paciente for mais sensível, pode-se usar um método injetável”, disse a médica.

“O produto do preenchimento já vem com 2 agulhas, mas hoje em dia usamos cada vez mais a ‘microcânula’, um instrumento descartável que se assemelha a uma agulha, só que tem a ponta romba, evitando o trauma das estruturas vasculares, causando menos sangramento, menos hematomas e menores riscos de injeção intra-arterial”, especificou a dermatologista.

Cuidados

Alguns cuidados devem ser tomados depois de se fazer o preenchimento, como evitar exposição ao sol e atividades físicas nas primeiras 24 horas pós-procedimento, não ingerir bebidas quentes, não tocar muito nos lábios, e também não beijar na boca. “Podem ocorrer alguns edemas, que duram em média de 2 a 5 dias, por isso também não indico fazer na véspera de eventos”, indicou Sandra.

O preenchimento com o ácido hialurônico possui duração média de 6 a 10 meses, por isso deve ser retocado, já que o corpo possui enzimas naturais que degradam o ácido. “Também interferem características como a idade, a estrutura física e o grau de envelhecimento da pele do paciente”, acrescentou a dermatologista Karina Mazzini

De acordo com ela, apesar de poucas, as contraindicações ao método existem: “Não é recomendável para gestantes, pessoas portadoras de doenças autoimunes, como lúpus e artrites, e lesões temporárias, como herpes e queilite angular”, ressaltou.

Existe preenchimento permanente?

A aplicação usual é a do ácido hialurônico, se enquadrando no método de preenchimento temporário. Porém, existe o procedimento de caráter permanente (não indicado), que é feito com silicone e metacrilato. “Essa técnica pode provocar reações imediatas ou tardias, pois não há absorção pelo organismo”, alertou Karina Mazzini.

“O temporário é mais indicado por ser muito mais seguro para o paciente. Como se trata de uma substância natural do corpo humano, ele possibilita uma aceitação maior no organismo e proporciona uma harmonia, um aspecto agradável”.

É possível reverter o preenchimento?

O procedimento feito com o ácido hialurônico pode ser revertido de forma simples: aplicando a hialuronidase, uma enzima que degrada o produto. “Esse procedimento geralmente é realizado se houver um exagero na aplicação e o paciente ficar com a boca muito grande ou identificar algo que ele não goste”, finaliza a dermatologista.

A universitária Beatriz Scaramussa, 19 anos, resolveu fazer o procedimento no final do ano passado, por achar o seu lábio inferior maior do que o seu lábio superior. “Achava meu lábio de cima muito fino, e como já conhecia o procedimento, decidi sozinha e fiz”, disse ela.

Ela ainda conta que amou os resultados, e pretende retocar regularmente. “Ficou exatamente do jeito que eu queria, bem natural, e harmonizou totalmente com o meu rosto, tanto que a maioria das pessoas não sabe que eu tenho preenchimento se eu não falar”, complementou Beatriz

A designer de moda Patricia Paganini, 42 anos, corrigiu uma assimetria que tinha em seu lábio inferior com o preenchimento, e conta que além da correção também buscava por lábios mais hidratados. “Quando vamos envelhecendo perdemos o colágeno e o volume dos lábios também fica comprometido, e decidi fazer o procedimento após ler muito sobre os benefícios que ele trazia”, contou.

Ela explica que pediu ao profissional responsável por seu procedimento um resultado não artificial, e por isso ele a instruiu sobre a quantidade aplicada “O resultado ficou maravilhoso, amei, as pessoas elogiam muito, até porque o resultado ficou super natural”.