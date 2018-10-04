Prado oferece hospedagem com aconchego e mordomias perto da praia

Pousada Casa de Maria é uma das opções de hospedagem em Prado Crédito: GERHARD FRANZ SCHWEIGER

O distrito de Prado é o local com o maior número de hospedagens para quem quer visitar a região. O aeroporto mais próximo da cidade está localizado em Teixeira de Freitas (BA) que, atualmente, recebe apenas um voo vindo de Belo Horizonte. A boa notícia para os capixabas é que, a partir de dezembro, terá voo diretos saindo da nossa Capital.

É em Prado, numa rua de terra, a 250 metros da praia, que está localizada a Pousada Casa de Maria. Ali a ordem é apenas descansar e aproveitar o aconchego do lugar. Tudo foi pensado por Maria Eugenilde Venturelli, a Nildinha, que há 32 anos resolveu investir na região. Priorizamos o aconchego do hóspede. Estamos sempre observando o que o cliente quer e o que ele não quer, diz.

Quarto da pousada tem lençol egípcio e travesseiro de pena de ganso Crédito: Gerhard Franz Schweiger

Para isso, basta observar os detalhes. Ao todo são 24 suítes e, nas 12 superiores, os lençóis são todos de algodão egípcio e os travesseiros de pena de ganso. Luminárias compradas no Marrocos e na Turquia decoram a sala de convivência, assim como os vasos enormes pintados por uma artista da Sicília. Trouxe a artista siciliana para pintar os dois vasos que têm mais de um metro, conta Nildinha.

A pousada, que não aceita crianças nem grupos de excursão, apresenta ainda obras de arte de artistas locais e um telescópio trazido dos Estados Unidos recentemente. O hóspede pode observar estrelas e a lua com o nosso telescópio profissional, afirma a dona da pousada.

Para todos os gostos

Café da manhã cheio de guloseimas Crédito: Pousada Casa de Maria

O café da manhã da pousada é um show à parte. É Juju, uma das funcionárias, que recebe os hóspedes com um sorriso logo cedo. Cuscuz de tapioca, bolo de limão e de frutas cristalizadas, omelete de cenoura e cebola, empadão de carne-seca, tapioca com vários recheios, cuscuz de milho, geleias e sucos de frutas da região são apenas algumas das iguarias que fazem a alegria do hóspede.