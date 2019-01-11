Piscinas: projetos de todos os tamanhos e estilos

A praia é a pedida de muitos nesse calor que tem feito. Mas as piscinas também não deixam a desejar, e hoje aqueles modelos quadrados, com apenas uma entrada, já deram lugar a projetos arquitetônicos diferenciados, que fazem das piscinas verdadeiras obras de arte dentro dos ambientes. Arquitetos do Estado mostram seus projetos e explicaram o diferencial de cada um.

Duas profundidades

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Leticia Costa

A arquiteta Leticia Costa optou por um modelo com duas profundidades, raso e fundo, e com um deck molhado. “Esse projeto foi um reforma, a piscina já existia no mesmo formato, porém com apenas uma profundidade e um único revestimento. Então, procurei usar profundidades distintas, com vários degraus até o fundo, criando um deck molhado. Também usei pastilhas de cores diferenciadas, a fim de delimitar a valorizar cada espaço e função do projeto”.

Hidromassagem

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Tatiana Pradal

A arquiteta Tatiana Pradal escolheu um projeto com hidromassagem dentro da piscina. Ela apostou no revestimento em vidrotil (pastilha de vidro), e fora, na borda, revestimento cimentício e deck de madeira.

“O espaço também contou com uma iluminação pontual, que deu todo o charme e aconchego ao ambiente. No muro, também foi colocado um chuveirão em um painel composto por vidrotil e madeira”.

Vista para o mar

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Reprodução PDF/ Flávio Zamborlini

O arquiteto Flávio Zamborlini especificou que neste projeto a piscina foi pensada em três níveis, sendo uma deles dispostos de espreguiçadeiras, na área chamada de “prainha”.

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Reprodução PDF/ Flávio Zamborlini

“De maneira geral, é preciso posicionar as piscinas em locais que pegam sol por mais tempo. Porém, como o terreno desta residência é em cima de um morro, escolhemos o local também pela vista para o mar, e na área da prainha, com as espreguiçadeiras, as pessoas podem relaxar e curtir a vista para o mar”.

Borda infinita

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Rita Garajau e Mila Quinamor

As arquitetas Rita Garajau e Mila Quinamor optaram por escolher uma piscina com borda infinita, construída após a reforma da casa, sendo totalmente pensada para entrar em harmonia com a natureza abundante ao redor do ambiente.

As piscinas também são as pedidas desse verão Crédito: Rita Garajau e Mila Quinamor