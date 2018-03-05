Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Pirulitos metabólicos são o novo hit para uma vida mais saudável

As guloseimas fit são desenvolvidas de acordo com a necessidade de cada um e ajudam até na perda de peso

Publicado em 05 de Março de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 19:54
Pirulitos metabólicos são aliados na perca de peso Crédito: Pinterest
Os pirulitos metabólicos são a nova tendência para aqueles que buscam um estilo de vida saudável. A guloseima fit é manipulada de acordo com as necessidades de cada pessoa, como por exemplo, melhoria da ansiedade, perda de peso ou queima de gordura. 
A nutricionista Daniela Jobst, criadora do produto, teve a ideia após sentir falta de um alimento recreativo no mercado que trouxesse benefícios sem prejudicar a saúde. Atualmente, o produto é manipulado, contendo os princípios ativos de acordo com o objetivo estipulado para cada paciente.
O pirulito também é um aliado na hora de suprir aquela vontade sem fim de comer doces, por ser feito apenas de ingredientes naturais e adoçado com xilitol - que age como termogênico - acelerando o metabolismo. Segundo Daniela, o doce ajuda a alcançar os objetivos mas deve ser combinado a hábitos saudáveis. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados