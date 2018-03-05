Pirulitos metabólicos são o novo hit para uma vida mais saudável

Pirulitos metabólicos são aliados na perca de peso Crédito: Pinterest

Os pirulitos metabólicos são a nova tendência para aqueles que buscam um estilo de vida saudável. A guloseima fit é manipulada de acordo com as necessidades de cada pessoa, como por exemplo, melhoria da ansiedade, perda de peso ou queima de gordura.

A nutricionista Daniela Jobst, criadora do produto, teve a ideia após sentir falta de um alimento recreativo no mercado que trouxesse benefícios sem prejudicar a saúde. Atualmente, o produto é manipulado, contendo os princípios ativos de acordo com o objetivo estipulado para cada paciente.

O pirulito também é um aliado na hora de suprir aquela vontade sem fim de comer doces, por ser feito apenas de ingredientes naturais e adoçado com xilitol - que age como termogênico - acelerando o metabolismo. Segundo Daniela, o doce ajuda a alcançar os objetivos mas deve ser combinado a hábitos saudáveis.