Pílulas da beleza prometem longevidade e bem-estar

As pílulas são usadas como suplemento para melhorar a absorção de nutrientes pelo corpo, melhorando a aparência e oferecendo mais disposição

Publicado em 25 de agosto de 2019 às 08:14

Carol Lobato, Ingrid Castro e Raigna Vasconcelos: as três são adeptas das pílulas da beleza para se manterem jovens e turbinar o bem-estar Crédito: Vitor Jubini

Provavelmente enquanto você, leitor, está terminando esta frase, a indústria dermatológica já terá lançado mais um produto que, de novo, promete ser o hit das paradas no quesito longevidade e bem-estar. É que, de uns anos para cá, a população ficou muito mais ligada na própria saúde e, depois de colocar as taxas em dia, a preocupação passa a ser com a exposição da figura por aí.

A cerimonialista e empresária Ingrid Castro, de 57 anos, a farmacêutica e empresária Raigna Vasconcelos, de 43 anos, e a empresária Carol Lobato, de 39 anos, são prova de que a nutrição interna do organismo reflete na aparência. Cada uma delas tem uma forma diferente de suplementação e alimentação, mas com algo em comum: buscam sempre turbinar a performance das funções do próprio corpo para forçá-lo a se manter o mais jovem e em plena funcionalidade.

Ao associar as substâncias a uma reposição hormonal, boa alimentação, exercícios e meditação, o paciente terá um ótimo resultado Jaqueline Stockl, farmacêutica •

Nesse ponto, Carol é a que está um pouco mais avançada ao reunir diversas estratégias: Comecei um tratamento com nutrólogo há mais de dois anos. Suplementei inúmeras vitaminas, minerais e até hormônio, estava toda desregulada. Hoje, equilibro tudo com alimentação, comida de verdade. E o que eu tomo são mais nutracêuticos mesmo. Sou prova de que a suplementação funcionou superbem e quero ser uma mulher de 40 anos que aparenta ter essa idade, só que muito bem."

Raigna opta por, mês a mês, manter suas doses de ativos firmes. Atualmente, o que ela mais toma é Exsynutriment  um silício orgânico que pode ser manipulado. Esse ativo age diretamente nas fibras de colágeno da pele e as deixa amarradinhas, sem afrouxar, para manter a função de preenchimento natural. Suplemento já há alguns anos e a gente sente a melhora, garante.

A farmacêutica diz que a substância também melhora o aspecto do cabelo, das unhas e dos ossos, porque atua na prevenção e na recuperação da perda de cálcio. Além do Exsynutriment, que é dos mais comuns para quem vive no mundo dos nutricosméticos, Raigna também lança mão de alguns aminoácidos e vitaminas que ajudam a dar viço à pele e jovialidade. O viço da pele transmite impressão de menos idade. E junto dos suplementos uso vários produtos tópicos, também, como cremes e séruns, conclui.

CHIP DA BELEZA

Ingrid tem toda uma trajetória com a beleza. Ela começou, aos 50 anos, a introduzir atividades físicas estratégicas na sua rotina. Depois, buscou melhorar ao máximo sua alimentação e há cerca de dois anos passou a bater ponto no consultório de um nutrólogo. Queria orientação quanto a hormônios, vitaminas e tudo o mais. Minha vida mudou completamente. Me sinto mais jovem e com muita disposição depois que comecei toda a suplementação e reposição, conta.

Além dos nutracêuticos orais, cremes e procedimentos estéticos, a cerimonialista também tem um implante hormonal, conhecido como chip da beleza, que serve para regular várias taxas hormonais do corpo quase que de forma automática. Ele fica em uma área subcutânea e de tempos em tempos deve ser trocado.

Depois de olhar tanto para o corpo, passei para o rosto e aumentei meus cuidados com uma dermatologista que em um ano transformou minha pele, dispara. Nesse período, Ingrid foi submetida a protocolos de peeling, para renovação da pele e clareamento; métodos de skinbooster, para hidratar a pele com ativos injetáveis; aplicações de Sculptra (um tipo de preenchedor) para firmeza da pele e produção de colágeno; e periodicamente também faz aplicações de botox na testa. Me sinto muito bem, aos 57 anos, e em dezembro completo os meus 58 anos com muitas bênçãos de Deus, conclui, reafirmando positivamente seus resultados.

É importante manter exames em dia para verificar taxas. Função hepática, função renal, vitaminas e minerais vão sendo monitorados para a suplementação ser bem feita Ana Flávia Moll, dermatologista •

LONGO PRAZO

A dermatologista do Grupo Meridional, Manoela Sarmento, explica que o uso de todas essas substâncias deve ser prolongado. Isso porque o resultado é natural e gradativo e, não tendo nenhuma restrição, a contraindicação praticamente não existe. Cada ativo tem uma característica diferente para melhora da qualidade da pele como um todo, observa.

A especialista lembra que esses nutricosméticos não substituem tratamentos estéticos mais invasivos, como a aplicação do botox, preenchedores e outros bioestimuladores que também têm função de dar jovialidade à aparência. No entanto, associar as técnicas é uma saída, também, para que o resultado seja o melhor possível. Há formas muito modernas de tratar a flacidez, manchas, poros dilatados e brilho da pele que podem ter parte do tratamento oral e parte feito em consultório, destaca Manoela.

EXERCÍCIO PARA TURBINAR

Thays do Espírito Santo, de 32 anos, atualmente toma cerca de quatro cápsulas da beleza ao longo do dia. Ela começou a ter esse hábito há algum tempo e, sempre que há prescrição médica, ela adiciona um novo ativo à sua fórmula manipulada. Ela, ao lado da mãe, Ivete, coordena um dos principais concursos de beleza infantil, juvenil e teen do Espírito Santo e precisa estar sempre em sua melhor forma.

A empresária Thays do Espírito Santo aposta na suplementação para preservar a jovialidade Crédito: Carlos Alberto Silva

Acredito muito no equilíbrio. Acho que só a suplementação não rola. Tem gente que gosta, mas eu entendo que o ideal é associar tudo isso com atividade física, um tempo para você mesmo e alimentação em dia, fala. Atualmente, Thays toma rodiola rosa (ajuda a otimizar o raciocínio e a capacidade física), nicotinamida (uma vitamina do complexo B), 5 HTP (um neurotransmissor que promove bem-estar), Biotina (que ajuda no fortalecimento de unha e cabelo) e vitamina C (melhora imunidade e aparência da pele).

ASSOCIAÇÃO

A associação a que se refere Thays é justamente o que defende a farmacêutica Jaqueline Stockl. Para a saúde as ações não podem ser isoladas. Associar terapias é a garantia do melhor resultado para que a vida aconteça verdadeiramente, diz ela, que defende a prática da meditação em vários casos.

De acordo com Jaqueline, o exercício físico e a alimentação também têm que acompanhar esse mantra do equilíbrio: Quando você junta isso tudo à suplementação feita por um profissional capacitado, não tem erro.

A dermatologista Patrícia Friço concorda que, se usadas de formas individuais, as alternativas podem não dar resultado algum. Desde que usados com uma boa prescrição, essas substâncias costumam dar resultado dentro de 30 dias e permanecem, se não houver continuidade, por no máximo seis meses. Se usados de forma isolada, o paciente pode estar jogando dinheiro fora, explica.

Antioxidantes são essenciais para quem quer frear o envelhecimento. Esses ativos combatem os radicais livres, que destroem o colágeno Patrícia Friço, dermatologista •

AS PÍLULAS DA BELEZA

Resveratrol

Reduz as rugas, deixa a pele firme e combate o envelhecimento extrínseco, aquele causado por fatores externos como sol e poluição. Esse antioxidante extraído da uva ajuda no combate à inflamação e retarda o envelhecimento.

Betacaroteno

Ajuda a proteger o colágeno. Sem ele, não há pele jovem. Sem falar que contribui para um bronzeado bonito, protegendo a pele dos efeitos nocivos do sol.

Niacinamida

A vitamina B3 (niacinamida) tem ação anti-inflamatória e é antioxidante potente. Produtos que contêm essa substância são ótimos no combate ao envelhecimento e também à acne e às manchas.

Exsynutriment

De uso oral, promove efeito lifting, alta hidratação cutânea, fortalece unhas, controla a queda de cabelos deixando-os mais resistentes e espessos. Também aumenta a produção de colágeno e elastina, potencializa a fixação de cálcio no tecido ósseo e repõe silício orgânico que diminui com o envelhecimento.

Bio-Arct

Possui um enorme poder de combate ao "estresse oxidativo". Também promove um verdadeiro reservatório de energia vital para a manutenção da qualidade de vida.

Serenzo

Modula o cortisol, diminui fatores negativos do estresse, devolve o equilíbrio emocional e aumenta a qualidade do sono.

Relora

É um combinado de ativos de honokiol e barberina que diminui ansiedade, previne o ganho de peso, aumenta o vigor e estimula o desempenho físico. É um insumo vegano.

5 HTP

O 5-Hidroxitriptofano é precursor da serotonina. Ajuda no bem-estar, combate à ansiedade, insônia, indisposição e enxaqueca.

Biotina

É uma vitamina do complexo B que melhora o aspecto da pele, unhas e cabelos.

Colágeno Verisol

O Verisol é um novo tipo de colágeno composto por peptídeos bioativos de colágeno. É novidade no mercado e promete retardar o envelhecimento, reduzir a celulite e melhorar a aparência da pele facial.

Ácido hialurônico

A substância, em versão em cápsulas, promove o preenchimento cutâneo de forma natural e também ajuda na preservação das articulações.

Polypodium Leucotomos

É um protetor solar oral que cuida da pele de dentro para fora com ação antioxidante. Ele reduz o impacto dos raios solares nas células e a sua principal ação é preservar a pele do dano solar.

