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Moda

Pharrell Williams vai assinar uma coleção cápsula para a Chanel

Em evento na Tailândia, o cantor anunciou sua nova parceria, que contará com uma linha de roupas e acessórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 16:48

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 16:48

Ícone da música e cheio de estilo, o cantor Pharrell Williams vai ganhar, no ano que vem, uma coleção para chamar de sua. Num evento da Chanel em Bangkok, na Tailândia, ele anunciou o lançamento de uma pequena linha de roupas e acessórios em parceria com a marca.
Espécie de embaixador da grife desde 2014, ele já estrelou um curta-metragem criado e dirigido por Karl Lagerfeld, compôs trilha de filme, estrelou campanhas, customizou um par de tênis e até desfilou a convite em sua passarela.
Sua primeira coleção de roupas e acessórios de luxo será lançada na inauguração da loja conceito em Seul, na Coréia do Sul, em 29 de março. A partir de 4 de abril os produtos desembarcam também em algumas lojas Chanel selecionadas pelo mundo.

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