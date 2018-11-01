Pharrell Williams vai assinar uma coleção cápsula para a Chanel

Ícone da música e cheio de estilo, o cantor Pharrell Williams vai ganhar, no ano que vem, uma coleção para chamar de sua. Num evento da Chanel em Bangkok, na Tailândia, ele anunciou o lançamento de uma pequena linha de roupas e acessórios em parceria com a marca.

Espécie de embaixador da grife desde 2014, ele já estrelou um curta-metragem criado e dirigido por Karl Lagerfeld, compôs trilha de filme, estrelou campanhas, customizou um par de tênis e até desfilou a convite em sua passarela.