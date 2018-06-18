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É o bicho

Pet influencer: Cão e gato fazem sucesso no instagram

A jornalista Rachel Martins dá dicas de produtos e comportamentos do universo pet

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 17:31
Viagem boa pra cachorro  e pra gato!
Cão e gato viram companheiros de viagem e ganham milhares de seguidores no instagram Crédito: Reprodução/ Instagram
Quem acredita que um cachorro e um gato não podem ser amigos vai se surpreender com as fotos da Cynthia Bennett.
Ela é dona de Henry e Baloo, um cachorro e um gato que lhe acompanham em todas as suas viagens pelas montanhas do Colorado. A união dos dois em cenários deslumbrantes conquistou mais de 600 mil seguidores no Instagram.
Essas fotos mostram um pouquinho dessa viagem boa pra cachorro  e gato!
A novidade oferece duas funções: massagem e remoção de pelos Crédito: Divulgação
 
Luva magnética oferece massagem e remoção de pelos para cães e gatos 
Gente, quem tem um cão ou um gatinho em casa vai amar esta luva magnética que oferece duas funções ao mesmo tempo: massagem e remoção de pelos. Você vai acariciando seu mascote e os pelos vão ficando grudados na luva, depois é só limpá-la, e pronto!
Eles adoram e nós também, afinal ninguém gosta de pelos perdidos pelo chão da casa, né? Ela está à venda no Mercado Livre
Que tal adotar esse cãozinho? Crédito: Divulgação
 
Me adota, vai?
Meu nome é Amarelo (combina, né?) e estou no Centro de Controle de Zoonoses da Serra esperando alguém para me adotar. Gente, sou um cãozinho super dócil e muito carente de afeto. Garanto que serei uma ótima companhia. Tenho porte médio e já sou vacinado. Vem me buscar! É só ligar para 3281-9288. Ou entrar em contato com a ONG Amizade é um Luxo, no Instagram.
o Diário de chloé está de volta Crédito: Divulgação
 
Diário de chloé 
Voltamos!
 
Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês devem estar estranhando eu e minha mamis Rachel aqui de novo, né? Pois é, fomos convidadas pela editora Mariana Perini para voltar a ocupar este espaço todos os domingos. E, claro, aceitamos. Durante este tempo que estivemos longe (desde 2015), muitas coisas aconteceram. Mas, calma, nós vamos contar (aos poucos) tudinho. E preparem-se para as novidades, estamos cheias de ideias para esta nova fase da coluna É o Bicho. E como ninguém faz nada sozinho, contamos com a ajuda de todos os leitores. Por isso, suas sugestões serão muito bem-vindas. Ah, só pra lembrar, também estaremos nas redes sociais! No mais, lambeijos e até a próxima.
facebook.com/diariodechloe
 
@diariodechloe

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