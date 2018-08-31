Passo-a-passo: muffin de banana com aveia (sem trigo e sem açúcar)

INGREDIENTES:
2 bananas-nanicas bem maduras e amassadas com o garfo
2 ovos
1 xícara de óleo de girassol ou de coco
1 xícara de aveia
1/2 colher de sopa de cacau
1 colher de xilitol ou adoçante culinário (opcional)
1 colher de sopa de fermento em pó
2 colheres de chá de canela em pó
2 colheres de sopa de nozes picadas
1 colher de sopa de passas pretas ou ameixa preta picadinha.
MODO DE PREPARO:
No liquidificador, bata os ovos com o óleo. Acrescente a banana e bata mais. Junte a aveia e bata. Acrescente o cacau, a canela e o adoçante; bata tudo muito bem.
Acrescente o fermento e bata o suficiente para incorporar bem. Desligue e junte as passas e as nozes e misture.
Distribua em 10 forminhas para muffin ou para bombocado untadas com óleo e polvilhadas com maizena ou farinha de aveia.
Corte fatias bem finas de banana e coloque uma fatia sobre cada muffin.
Polvilhe com o adoçante e canela em pó e leve ao forno previamente quente (180 graus) por cerca de 20 minutos.
Faça o teste do palito e retire do forno. Deixe esfriar por 15 minutos antes de desenformar. Se desejar, sirva quente polvilhada de canela.
Rendimento:
10 muffins
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 30