Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Passo-a-passo: muffin de banana com aveia (sem trigo e sem açúcar)

A chef Sylvia Lis complementa sua mesa de domingo com esta receita deliciosa

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 16:38
 
INGREDIENTES:
2 bananas-nanicas bem maduras e amassadas com o garfo
2 ovos
1 xícara de óleo de girassol ou de coco
1 xícara de aveia
1/2 colher de sopa de cacau
1 colher de xilitol ou adoçante culinário (opcional)
1 colher de sopa de fermento em pó
2 colheres de chá de canela em pó
2 colheres de sopa de nozes picadas
1 colher de sopa de passas pretas ou ameixa preta picadinha.
MODO DE PREPARO:
No liquidificador, bata os ovos com o óleo. Acrescente a banana e bata mais. Junte a aveia e bata. Acrescente o cacau, a canela e o adoçante; bata tudo muito bem. 
Acrescente o fermento e bata o suficiente para incorporar bem. Desligue e junte as passas e as nozes e misture.
Distribua em 10 forminhas para muffin ou para bombocado untadas com óleo e polvilhadas com maizena ou farinha de aveia.
Corte fatias bem finas de banana e coloque uma fatia sobre cada muffin.
Polvilhe com o adoçante e canela em pó e leve ao forno previamente quente (180 graus) por cerca de 20 minutos.
Faça o teste do palito e retire do forno. Deixe esfriar por 15 minutos antes de desenformar. Se desejar, sirva quente polvilhada de canela.
Rendimento:
10 muffins
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 30

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados