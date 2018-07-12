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Passo a Passo: aprenda a fazer amarrações de turbante

Especialista ensina duas formas de usar a peça que deixa qualquer look cheio de personalidade

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 16:59
Ainda pouco usado no dia a dia da mulher brasileira, o turbante é uma peça chave e um amigo de todas as horas. Ele deixa qualquer visual, por mais simples que seja, cheio de personalidade. Você pode compor uma roupa básica, como um jeans e camiseta branca, ou visuais mais sofisticadas, como um casamento. 
Pensando nisso, a designer de turbantes e acessórios da grife Boutique de Krioula, Michelle Fernandes, em parceria com a agência de modelos Tess Models, fez dois tipos de amarrações com turbante para você brilhar ainda mais no seu dia a dia.
PASSO A PASSO 1
 
PASSO A PASSO 2
Créditos:
Modelo: Agência de Modelos Tess Models
Maquiagem: Isabelle Freitas
Turbante: Boutique de Krioula
Produção Executiva: Paulo Henrique Albuquerque / YBrasil
Coordenação Geral: Felipe Monteiro

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