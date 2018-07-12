Passo a Passo: aprenda a fazer amarrações de turbante

Ainda pouco usado no dia a dia da mulher brasileira, o turbante é uma peça chave e um amigo de todas as horas. Ele deixa qualquer visual, por mais simples que seja, cheio de personalidade. Você pode compor uma roupa básica, como um jeans e camiseta branca, ou visuais mais sofisticadas, como um casamento.
Pensando nisso, a designer de turbantes e acessórios da grife Boutique de Krioula, Michelle Fernandes, em parceria com a agência de modelos Tess Models, fez dois tipos de amarrações com turbante para você brilhar ainda mais no seu dia a dia.
PASSO A PASSO 1
PASSO A PASSO 2
Créditos:
Modelo: Agência de Modelos Tess Models
Maquiagem: Isabelle Freitas
Turbante: Boutique de Krioula
Produção Executiva: Paulo Henrique Albuquerque / YBrasil
Coordenação Geral: Felipe Monteiro