Parede preta é tendência no décor e garante aconchego na estação fria

Beleza, modernidade e funcionalidade são algumas das prioridades de muitas pessoas quando o assunto é decorar a casa. Na estação fria soma-se a isso o aconchego, algo que abraça e faz todo mundo querer ficar em casa. E nessa vibe, a tendência da vez é a parede preta. Inusitado? Sim. Mas de extremo bom gosto se for feita a composição certa. A parede preta já vinha sendo usada em projetos com pegada industrial, mas agora caiu no gosto dos apaixonados por decoração e invadiu o quarto das crianças, o escritório, o quarto e, claro, a sala de estar.
A arquiteta e design de interiores Patricia Carvalho explica que o preto geralmente é usado em ambientes que requerem mais sofisticação e minimalismo, porém, se a cor for usada de maneira estratégica, pode até mesmo mudar a noção de espaço do local. “Dependendo da cor da parede pintada, é possível ter a sensação de amplitude ou redução do espaço. Por exemplo, se você pinta todas as paredes da mesma cor, o ambiente parecerá maior. Isso acontece porque os limites (as quinas) ficam imperceptíveis, dando uma sensação de continuidade”, esclarece Patrícia. Mas ela salienta que é preciso ter cautela, pois cada ambientes pede um tipo de harmonização.
Outro ponto importante citado pela arquiteta é a escolha da tinta, considerado o momento crucial para o futuro resultado desejado. Ela especifica que existem diferentes tonalidades da cor, e por isso essa escolha deve levar em consideração o efeito que se quer atingir. “O ideal é que paredes pretas não sejam totalmente pretas, mas em tons grafite bem escuro, para diminuir um pouco o ‘choque’ no ambiente a ser pintado”, conclui Patrícia.
O PRETO É CURINGA
O preto - apesar de ser uma cor ‘neutra’ - no décor traz originalidade e personalidade. “Assim como o branco, o preto é uma cor curinga, combina com tudo, e o mais legal dessa tendência é que você pode trocar os acessórios do espaço e criar um novo ambiente sem gastar muito”, explica o arquiteto e urbanista Matheus Vieira.
Mas ele reitera que o preto em excesso pode trazer estranhamento, por isso, o ideal é quebrar a tonalidade com pontos de cor, mesmo que seja com branco. “Ambientes muito escuros podem trazer a sensação de escuridão, tristeza, depressão e angústia. Portanto, além da coloração em contraste, uma boa iluminação em ambientes com a presença do preto é importante, seja ela natural ou artificial”, indica Matheus. Que complementa: “O ideal é combinar as paredes pretas com cores claras no piso, ou com um mobiliário com bastante cor, por exemplo, um aparador com amarelo ouro. Outra dica legal é usar as paredes pretas para criar pontos focais nos projetos como uma parede com molduras, esculturas ou obras de arte”.
NO QUARTO DAS CRIANÇAS
Uma onda forte que já se percebe há algum tempo por aqui são as paredes tipo lousas, para serem desenhadas com giz. O arquiteto Matheus Vieira esclarece que se trata de uma tinta preta especial, que é lavável. “O legal é poder renovar a arte da parede. Esse tipo de tinta também é atóxica, pode ser usada em quartos de crianças”, específica o profissional.
A designer de interiores Patrícia Carvalho explica que a aplicação dessa tinta especial se dá da mesma forma que as outras de uso comum, seguindo todos os cuidados, lixando, e limpando o espaço a ser pintado com fitas. Porém, ela alerta que no quarto dos pequenos, deve-se atentar para o giz utilizado, e a sujeira que eles fazem. “Para quarto de crianças ou de pessoas alérgicas é preciso ficar atento ao pó, deve-se tomar cuidados com o tipo de giz a ser utilizado. Outro ponto a ser observado é em relação às sujeira causada pelo pó do giz, que apesar de ser fácil de limpar, faz uma baguncinha”, brinca a designer. “Uma boa dica é utilizar um pano úmido para limpar a sujeira do giz”, indica Patrícia.