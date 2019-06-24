Parede preta é tendência no décor e garante aconchego na estação fria

Beleza, modernidade e funcionalidade são algumas das prioridades de muitas pessoas quando o assunto é decorar a casa. Na estação fria soma-se a isso o aconchego, algo que abraça e faz todo mundo querer ficar em casa. E nessa vibe, a tendência da vez é a parede preta. Inusitado? Sim. Mas de extremo bom gosto se for feita a composição certa. A parede preta já vinha sendo usada em projetos com pegada industrial, mas agora caiu no gosto dos apaixonados por decoração e invadiu o quarto das crianças, o escritório, o quarto e, claro, a sala de estar.

As paredes pretas são tendência,e trazem versatilidade ao espaço Crédito: Reprodução/ Instagram @margochato

A arquiteta e design de interiores Patricia Carvalho explica que o preto geralmente é usado em ambientes que requerem mais sofisticação e minimalismo, porém, se a cor for usada de maneira estratégica, pode até mesmo mudar a noção de espaço do local. “Dependendo da cor da parede pintada, é possível ter a sensação de amplitude ou redução do espaço. Por exemplo, se você pinta todas as paredes da mesma cor, o ambiente parecerá maior. Isso acontece porque os limites (as quinas) ficam imperceptíveis, dando uma sensação de continuidade”, esclarece Patrícia. Mas ela salienta que é preciso ter cautela, pois cada ambientes pede um tipo de harmonização.

Proposta de uma cozinha com parede lousa Crédito: Reprodução PDF/ Pólis Arquitetura

Outro ponto importante citado pela arquiteta é a escolha da tinta, considerado o momento crucial para o futuro resultado desejado. Ela especifica que existem diferentes tonalidades da cor, e por isso essa escolha deve levar em consideração o efeito que se quer atingir. “O ideal é que paredes pretas não sejam totalmente pretas, mas em tons grafite bem escuro, para diminuir um pouco o ‘choque’ no ambiente a ser pintado”, conclui Patrícia.

Quartos também vão bem com a parede lousa Crédito: Reprodução/Instagram @kstipp

O PRETO É CURINGA

O preto - apesar de ser uma cor ‘neutra’ - no décor traz originalidade e personalidade. “Assim como o branco, o preto é uma cor curinga, combina com tudo, e o mais legal dessa tendência é que você pode trocar os acessórios do espaço e criar um novo ambiente sem gastar muito”, explica o arquiteto e urbanista Matheus Vieira.

As paredes pretas são tendência,e trazem versatilidade ao espaço Crédito: Reprodução/ Instagram @erinnvstyle

Mas ele reitera que o preto em excesso pode trazer estranhamento, por isso, o ideal é quebrar a tonalidade com pontos de cor, mesmo que seja com branco. “Ambientes muito escuros podem trazer a sensação de escuridão, tristeza, depressão e angústia. Portanto, além da coloração em contraste, uma boa iluminação em ambientes com a presença do preto é importante, seja ela natural ou artificial”, indica Matheus. Que complementa: “O ideal é combinar as paredes pretas com cores claras no piso, ou com um mobiliário com bastante cor, por exemplo, um aparador com amarelo ouro. Outra dica legal é usar as paredes pretas para criar pontos focais nos projetos como uma parede com molduras, esculturas ou obras de arte”.





As paredes pretas são tendência,e trazem versatilidade ao espaço Crédito: Reprodução/ Instagram @bedrooms_of_insta

NO QUARTO DAS CRIANÇAS

Uma onda forte que já se percebe há algum tempo por aqui são as paredes tipo lousas, para serem desenhadas com giz. O arquiteto Matheus Vieira esclarece que se trata de uma tinta preta especial, que é lavável. “O legal é poder renovar a arte da parede. Esse tipo de tinta também é atóxica, pode ser usada em quartos de crianças”, específica o profissional.

A designer de interiores Patrícia Carvalho explica que a aplicação dessa tinta especial se dá da mesma forma que as outras de uso comum, seguindo todos os cuidados, lixando, e limpando o espaço a ser pintado com fitas. Porém, ela alerta que no quarto dos pequenos, deve-se atentar para o giz utilizado, e a sujeira que eles fazem. “Para quarto de crianças ou de pessoas alérgicas é preciso ficar atento ao pó, deve-se tomar cuidados com o tipo de giz a ser utilizado. Outro ponto a ser observado é em relação às sujeira causada pelo pó do giz, que apesar de ser fácil de limpar, faz uma baguncinha”, brinca a designer. “Uma boa dica é utilizar um pano úmido para limpar a sujeira do giz”, indica Patrícia.